COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

1500名聯亞「白老鼠」恐打5劑疫苗　陳時中：需間隔28天

▲聯亞疫苗由於未通過EUA，導致人體試驗受試者，已經接種過3劑疫苗後，現在面對新制度，恐怕將在1年內接種5劑疫苗，有受試者擔心免疫反應，會危害健康；對此，指揮中心指揮官陳時中給出解方。（示意圖／Pixabay）
▲聯亞疫苗由於未通過EUA，導致人體試驗受試者，已經接種過3劑疫苗後，現在面對新制度，恐怕將在1年內接種5劑疫苗，有受試者擔心免疫反應，會危害健康；對此，指揮中心指揮官陳時中給出解方。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-12-23 16:23:51

聯亞疫苗由於未通過EUA，導致人體試驗受試者，已經接種過3劑疫苗後，現在面對新制度，恐怕將在1年內接種5劑疫苗，有受試者擔心免疫反應，會危害健康；對此，指揮中心指揮官陳時中給出解方。

我是廣告 請繼續往下閱讀
明年元旦起，指揮中心規劃，自26場所與4類對象，應完整接種2劑新冠疫苗，否則就要每周自費快篩，讓參與聯亞臨床試驗且符合要求身份民眾無法接受。

陳時中表示，根據ACIP建議，該類民眾如後續有疫苗接種需求，可與臨床試驗研究單位討論後，經醫師評估接種其他國內核准的疫苗，並建議與最後一劑試驗疫苗間隔28天；陳時中指出，如果醫師評估這些受試者不適合打其他疫苗，也可以用快篩、PCR取代。

指揮中心說明，由於國際疫情持續嚴峻及Omicron新型變異株之威脅增加，為積極防範社區傳播風險，自明(2022)年1月1日起，強化因工作或服務性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」之部分場所(域)人員COVID-19疫苗接種規範，如經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗證明，或個人因素無法施打者，可每週1次自費抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗。

另參與臨床試驗之民眾工作性質，如屬於「接觸不特定人士或無法保持社交距離」之對象，可與臨床試驗計畫單位討論後續疫苗接種，以及以自費抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗取代疫苗接種證明等事宜。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
過去一年十大上漲蛋白區中，你覺得哪個地方漲價最不合理？

過去一年十大上漲蛋白區中，你覺得哪個地方漲價最不合理？

繼續作答
即時
推薦閱讀