勇奪十大伴手禮「三冠王」 歐客佬一連3天全館買一送一

第13屆台中十大伴手禮首獎名單揭曉，歐客佬精品咖啡以「好事會花生咖啡禮盒」，蟬聯十大伴手禮三屆首獎外，更拿下今年現場人氣獎及金口碑獎。為歡慶勇奪三冠王及12周年慶，歐客佬於24日起一連3天，全館咖啡豆、精品掛耳咖啡買一送一。另至2022年1月16日，單筆消費滿2000元，有機會抽現金12萬元及百萬好禮，是送禮自用辦年貨好時機。

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成立於2009年的歐客佬咖啡，是全台唯一農場直營、產銷合一的連鎖咖啡品牌，今年更是標下有「藝伎之王」美名的翡翠莊園頂級紅標，創下翡翠競標拍賣價格最高價紀錄每磅344美元，以及有「藝伎傳奇」美名的艾利達莊園自辦競標，刷新全球競標拍賣價格史上最高價紀錄，每磅4100美元，全力為國人咖啡控尋找高品質好咖啡。

▲歐客佬精品咖啡以結合耳掛咖啡及米香甜點的「好事會花生咖啡禮盒」，勇奪台中十大伴手禮「三冠王」，24日起一連三天，全館咖啡豆及身掛咖啡全面買一送一。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.23)

歐客佬除了每年以行動支持參與世界咖啡賽事、世界各國咖啡莊園競標外，更長期與產地農民契作創造永續價值！在哥斯大黎加、巴拿馬與當地小農進行合作互動，建立起「直接與小農進口」的採購體系，讓咖啡小農能得到合理的利潤，協助提升小農種植環境、設備及生活，以生產出更多高品質的好咖啡。

「春節送禮怎麼選？台中市十大伴手禮提供最好的答案！」隨著十大伴手禮首獎揭曉，台中市長盧秀燕為年貨市場大力行銷，直言「臺中市十大伴手禮都是精心票選出來的產品，自用、送禮兩相宜」。呼應盧市長強力為十大伴手禮打廣告，勇奪今年十大伴手禮三冠王的歐客佬，決定24日起一連三天，全館咖啡豆及精品掛耳咖啡，全面買一送一，既分享獲獎喜悅，也要搶攻年貨市場商機。