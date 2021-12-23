Yumi私聯已婚王力宏　身家3千億賭王兒衰戴綠帽

BY2團體成員Yumi被李靚蕾指控婚後糾纏王力宏，她事後發文宣稱2013年跟王力宏交往過，分手後曬舊照是為了和當時男友爭吵，幼稚地想要惹惱對方，卻被網友抓包，她2015年時正與澳門賭王何鴻燊的兒子何猷君交往，還驚傳為他生了一個私生子，若與王力宏暗通款曲就是劈腿，讓賭王兒戴了大綠帽！





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▲Yumi和何猷君交往時濃情密意，戴帽上寫著忠誠於對方。（圖／翻攝何猷君IG）

何猷君2014年在麻省理工學院就讀，Yumi愛相隨特地飛去美國陪伴，被偷拍到黏TT逛街、吃飯，男方還在IG上貼出戴帽合照，帽子上寫著英文「永遠對Yumi忠誠」，展現對彼此的愛意，戀情直到隔年底情逝。Yumi甚至有半年時間消失觀眾眼前，被認為是遠赴國外，生下了何猷君的私生子，氣得他在微博發出懸賞令，聲稱「我媽肯定想抱孫」，如果有人能找到私生子，和他進行DNA鑑定確認，願意給賞1億元人民幣，BY2也以「人生起伏之中，只有我們彼此冷暖自知」洩漏心聲，不希望炒作假新聞博眼球。





而當時Yumi和何猷君分手主因，正是因為15歲就出道賺錢，學歷太低，何猷君的媽媽、賭王四房太太梁安琪出手棒打鴛鴦，有媒體問她兒子是否好事近了梁安琪直接回一句：「想什麼呢？他還沒有讀完書」，擺明不看好他們，導致Yumi豪門夢碎，最終慘遭拋棄。





▲何猷君和Yumi的戀情，沒有獲得媽媽梁文琪的同意。（圖／翻攝何猷君IG）

而何猷君家族擁有3,000億台幣身家，他目前自己創業，成立電玩競賽俱樂部，靠自己也有6億人民幣財產，還和超模奚夢瑤生了兩個小孩，婚姻幸福美滿；Yumi則是緋聞不斷，流連萬般花叢過，落得青紅不接狀態，事業、感情兩頭空，還捲入王力宏婚外情，令人不勝唏噓。



