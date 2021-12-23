COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

金泰希當聖誕禮！和Rain拍恩愛姿勢　盧弘喆爆曾是她對象

▲金泰希（左）跟Rain再合體替代言的按摩椅拍應景聖誕節畫報。（圖／BODYFRIEND IG）
▲金泰希（左）跟Rain再合體替代言的按摩椅拍應景聖誕節畫報。（圖／BODYFRIEND IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-12-23 16:56:19｜2021-12-23 16:57:10

聖誕節將至，金泰希跟Rain再合體替代言的按摩椅拍應景畫報，金泰希穿上平口紅色禮服，化身最性感聖誕女郎，跟Rain擺拍恩愛姿勢，幸福洋溢。此外，Rain跟盧弘喆新主持的節目《吃貨與阿毛的逍遙遊》熱播中，盧弘喆提到比Rain更早認識金泰希，更曝光金當年的理想型條件，Rain全都不符合。

我是廣告 請繼續往下閱讀
金泰希跟Rain去年首度合體撈金，一起代言知名按摩椅，夫妻倆11月提前拍攝聖誕佳節相關宣傳照，照片近期釋出，金泰希換上鮮紅緊身平口禮服，彷彿化身聖誕女郎，跟穿著全黑西裝的Rain擺出恩愛姿勢，畫面十分甜蜜。

▲金泰希跟Rain拍聖誕佳節相關宣傳照。（圖／BODYFRIEND IG）
▲金泰希跟Rain拍聖誕佳節相關宣傳照。（圖／BODYFRIEND IG）
Rain跟盧弘喆近期主持的Netflix節目《吃貨與阿毛的逍遙遊》，榮登南韓區收看第一名，首集中，盧弘喆問Rain在家如何稱呼金泰希？是姐還是老婆？Rain表示：「我都叫她『親愛的』。」若在公開場合就會以「泰希」以表尊重。

盧弘喆跟Rain節目中前往濟州島，Rain坦言想帶老婆去放鬆度假，盧弘喆問及2人第一次見面的時間，Rain透露是2011年，而盧弘喆說在2006年主持《無限挑戰》時結識對方，金泰希剛好當嘉賓，她節目中透露理想型是「幽默」跟「雙眼皮男」，說完便指向盧弘喆，盧弘喆就吐槽Rain說：「你沒有雙眼皮又很無聊啊！」後來才表示：「但你不是為了好笑而故意搞笑，你是很好笑！」《吃貨與阿毛的逍遙遊》第一季10集已在Netflix上架。

▲盧弘喆（左）跟Rain近期合作主持節目。（圖／Rain IG）
▲盧弘喆（左）跟Rain近期合作主持節目。（圖／Rain IG）
▲金泰希2016年的理想型是盧弘喆。（圖／翻攝Netflix）
▲金泰希2016年的理想型是盧弘喆。（圖／翻攝Netflix）
▲金泰希化身聖誕性感女神。（圖／金泰希IG）
▲金泰希化身聖誕性感女神。（圖／金泰希IG）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
民進黨擬修改《地制法》，若修法成功，最快在2022年新竹縣、市就能合併升格為直轄市，您贊成嗎？

民進黨擬修改《地制法》，若修法成功，最快在2022年新竹縣、市就能合併升格為直轄市，您贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀