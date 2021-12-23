金泰希當聖誕禮！和Rain拍恩愛姿勢 盧弘喆爆曾是她對象
聖誕節將至，金泰希跟Rain再合體替代言的按摩椅拍應景畫報，金泰希穿上平口紅色禮服，化身最性感聖誕女郎，跟Rain擺拍恩愛姿勢，幸福洋溢。此外，Rain跟盧弘喆新主持的節目《吃貨與阿毛的逍遙遊》熱播中，盧弘喆提到比Rain更早認識金泰希，更曝光金當年的理想型條件，Rain全都不符合。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-23 16:56:19｜2021-12-23 16:57:10
金泰希跟Rain去年首度合體撈金，一起代言知名按摩椅，夫妻倆11月提前拍攝聖誕佳節相關宣傳照，照片近期釋出，金泰希換上鮮紅緊身平口禮服，彷彿化身聖誕女郎，跟穿著全黑西裝的Rain擺出恩愛姿勢，畫面十分甜蜜。
Rain跟盧弘喆近期主持的Netflix節目《吃貨與阿毛的逍遙遊》，榮登南韓區收看第一名，首集中，盧弘喆問Rain在家如何稱呼金泰希？是姐還是老婆？Rain表示：「我都叫她『親愛的』。」若在公開場合就會以「泰希」以表尊重。
盧弘喆跟Rain節目中前往濟州島，Rain坦言想帶老婆去放鬆度假，盧弘喆問及2人第一次見面的時間，Rain透露是2011年，而盧弘喆說在2006年主持《無限挑戰》時結識對方，金泰希剛好當嘉賓，她節目中透露理想型是「幽默」跟「雙眼皮男」，說完便指向盧弘喆，盧弘喆就吐槽Rain說：「你沒有雙眼皮又很無聊啊！」後來才表示：「但你不是為了好笑而故意搞笑，你是很好笑！」《吃貨與阿毛的逍遙遊》第一季10集已在Netflix上架。