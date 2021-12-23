「女兒」有了新爸爸　龍劭華託夢王樂妍交接

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龍劭華過世時王樂妍情緒崩潰，一個晚上沒辦法睡覺，靠方馨、陳謙文陪伴度過悲痛期，她記得夏靖庭來劇組報到那天，「我在更衣室換衣服，突然怎麼聽到龍哥的聲音，原來是夏哥在對詞，他們的聲音好像喔，那一刻開始就跟夏哥比較熟。」妙的是王樂妍等戲時小睡，真的夢到龍劭華，「我夢到龍哥旁邊站著夏哥，好像交接完畢的感覺，我自己是這樣解讀。」
方馨第一次飾演風騷酒家老闆娘，性感深V裝是角色必備，並且為此特意增胖，她說：「因為戲服比較露，之前靠水餃墊和畫陰影，第一次被人要求增胖，大吃之後胖了3公斤。演出跟以前很不一樣，從來沒這麼豪放過。」方馨表示劇裡有性侵、甚至被柯叔元摸胸的戲，尺度雖大但不用跟老公報備，方馨笑說：「他怕吃醋、乾脆不看，但在家我都有給他福利。」方馨也特別在眼角點了一顆美人痣，點痣之後角色立刻上身，她也透露曾經忘記點痣拍了兩場戲，最後是王樂妍眼尖發現、只好重拍。
王樂妍和陳謙文劇中飾演一對，兩人相遇場景在蚵田、畫面唯美，王樂妍戲稱是「台語版偶像劇」，陳謙文透露拍了好幾天臉曬到脫皮，只好趁放飯卸妝敷面膜，下午補妝再繼續拍攝。王樂妍第一次拍台語劇，壓力自然不在話下，她透露還因此發胖：「明明我都沒有在吃了，曾一度想過要放棄。」邱琦雯這次是苦情戲路，哭戲最多，她表示：「哭戲部分我全包，生了4個孩子，還要殺烏魚、真的很忙。」邱琦雯透露，：「有一天拍戲從7點曬到中午，最後連我也中暑，回家後躺在床上，突然一陣厭世，覺得好想要退休，乾脆把房子賣掉算了。」
柯叔元突破以往性格小生形象，角色草根味重，他笑說：「從影26年以來，很少可以用國語拍戲。」王振復最近以新名字亮相，自謙是新人，笑說：「角色像人格分裂，看到媽媽一張臉，看到妹妹又是另一個情緒，天天在罵人，情緒很高漲。」而張雁名在劇中飾演王樂妍的守護者，自稱是「大仁哥」，而他本身也是美食兼健身達人，在高雄拍攝期間不斷尋覓美食，同時也在積極健身，現在體格很壯，張雁名自曝定裝完胖了10公斤，他笑說：「從71到80，有一次跟樂妍對戲，結果一蹲下來就聽到褲子縫線裂開，後來還被服裝師下了『封口令』不准我再吃零食了。」
《美麗人生》以1960年代高雄旗津做為背景，卡司囊括方馨、王樂妍、邱琦雯、柯叔元、王振復、陳謙文、張雁名、劉秀雯、黃仲裕、德馨、張瓊姿、游詩璟、林可唯、陳文山、游小白、唐豐、陳名賀、洪浩竣、何聖菲、謝沂倫等人。