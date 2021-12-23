首家印尼銀行來台開業！服務項目一次看

《四方報》報導，台灣有不少外商銀行進駐，不過來自東南亞的銀行，只有泰國的盤谷銀行比較知名。而首家來自印尼的人民銀行台北分行（PT Bank Rakyat Indonesia Tbk），在日前已低調開業，主要鎖定移工金融服務。目前外匯業務尚待央行許可，台幣匯款功能預計明年2月開通，目前只提供台幣存款等服務。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-23 17:35:24
根據我國勞動部統計，截至今年11月底，台灣約有67.5萬名移工，其中最多即為印尼移工，高達23.8萬名，占比逾3成，對印尼人民銀行來說是明顯的商機。據悉，印尼人民銀行去年8月取得金管會核准設立在台分行，依規定應在8個月內開業，不過受到印尼疫情影響，印尼人民銀行先前向金管會申請延遲開業，最終在11月30日正式開業。
金管會官員指出，印尼人民銀行來台灣開業，主要是想提供移工的金融服務，例如移工匯兌等等。另外，印尼和台灣公共工程建商多有往來，個金及企金業務都有發展空間。 金管會統計，近5年外資銀行在台申設分行共有3家，包含法商法國外貿銀行台北分行、印尼商印尼人民銀行台北分行、韓商韓亞銀行台北分行。
印尼人民銀行於1895年設立，為印尼四大國有銀行之一，也是印尼第一家國有銀行，總部設於印尼雅加達，業務發展著重微型與中小型企金，為印尼微型企金先驅。