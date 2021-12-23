▲ 全新 FUSO 六期全車系亮相！符合歐盟六期 安全、舒適、效能有感升級

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FUSO 此次大手筆選在台南航空站機棚作新車發表，FUSO 六期全車系以大客機為背景。活動一開場，台灣戴姆勒亞洲商車董事長林純姬表示：「FUSO 深耕台灣超過 60 年，與無數台灣車主見證台灣經濟的起飛與奇蹟。」活動最後由執行長王立山駕著重卡 Super Great 進場並對全場表示：「FUSO 籌備許久的六期新車全車系很開心終於與大家見面，對於這次的產品我們非常有信心，無論於安全性能、新穎外觀及效能上皆有大幅地提升。」
三大有感升級 提供頭家更優質的行車體驗
一、全方位安全升級
FUSO 六期新車全面搭載高規格防護系統，使駕駛過程更加安全。不僅導入了法規規定，常見於房車的安全配備：LDWS 車道偏移警示系統(3.5噸除外)，更超越法規，AEBS 標配主動式煞車輔助(3.5噸除外)—除靜止及移動車輛外，亦可偵測移動中的行人(Fighter除外)，顯著降低事故發生；重車科技則配備泥地脫困模式、ESS 緊急煞車警示系統、PCA 車距控制系統、IHC 智慧頭燈，以及 ASGA 主動式側邊警示系統(選配)，當副駕駛座外有物體接近時會主動警示駕駛，兼顧被動安全防護與主動危險預防。
二、高質感舒適升級
為提升駕駛行車的舒適度，FUSO 六期全新車系在舒適配備上亦全面升級，小型車配有高透氣性皮椅及扶手(3.5噸除外)，加上原有懸浮式中控台設計，使座艙橫向空間更寬敞，有助於減少長期行車的疲勞感；重型車則配有與歐系品牌同級之氣壓懸吊座椅，可自動調整配合駕駛體重，特別的是安全帶鎖附於座椅成一體式，寬闊的包覆性讓駕駛舒適感倍增。中、重車型新增氣壓懸吊車型，除改善乘坐舒適度，並確實保護易碎及高精密商品。此外，5 噸以上車型標配7吋整合式視野輔助系統，讓駕駛在行車過程中可清楚掌握周遭車況，更可透過手機播放音樂，安全而自在地享受駕駛過程。
三、高效能提昇
FUSO Super Great 六期採用全新引擎，最大排氣量降低至 10,667cc，相較五期車馬力提昇 13%、扭力亦提昇 10%。而 Canter 及 Fighter 維持同 cc 數，引擎搭配 VGT 可變幾何渦輪增壓器，經調校後於更低轉速區可達到輸出高峰值，而且 Canter 的扭力較五期車提昇 8% （37.7kgf→40.8kgf）。其次德國戴姆勒集團（Daimler）先進的後處理 BlueTec 技術，首次運用於日系小型貨卡，更優於歐盟六期排污法規要求，享有強勁動力輸出的同時亦兼顧環保，不僅為運輸頭家省下稅金，更為車隊降低油費與行車成本。
台灣經濟拖車頭 FUSO 六期全新車系正式亮相！
旗艦重卡—FUSO Super Great 曳引車/重型貨車
FUSO Super Great 本次六期新車外觀上採用全新水箱護罩及燈罩設計，俐落的 V 型強化品牌識別度，外觀烤漆顏色保留經典白色外，新增銀紫色；引擎方面則搭載共軌柴油引擎（OM470），重量上更輕化、可輸出最大馬力達 455ps 提昇 13%（五期 401ps→六期 455ps），與峰值扭力達 224kgm（五期 204kgm→六期 224kgm），排氣量減少 1,291cc，與五期車比可年省近 5,000 元燃料稅；六期車全面採用 ShiftPilot 自手排變速箱，可依路況行駛狀態及貨物負載調整最適合的齒輪檔位，還具備 EcoRoll 節能模式、蠕行模式以及脫困模式，當輪胎陷入泥地或深坑能發揮比手排車更佳的離合器收放功能。在日趨嚴格的排放標準，不僅維持最佳引擎性能和油耗，降低司機因長期駕駛帶來的疲勞感，也為運輸頭家與車隊降低營運成本。
FUSO Super Great 六期內裝亦全新改款，海灣造型中控台提供更人性化的駕駛環境，使不同身形的駕駛皆能輕鬆觸及每一個中控按鈕，讓行駛更靈活。六期車同時提供 3,200mm（標準）及 3,320mm（高頂）兩種車高選擇，新增標準車頂的門把離地僅 183 公分高，讓女性駕駛也能輕鬆進入駕駛艙。全車採用輕量、耐久且高強度的超級大樑，並搭配適用於各種道路條件的鋼板懸吊，六期更新增氣墊式後懸吊車型（四顆），載運易碎及高精密商品時行車更穩定。
FUSO 貨卡天王—Fighter 大貨卡
FUSO Fighter 六期新車新增同級車沒有的 13.5 噸利基車款，安全配備則再升級，新增 LDWS 車道偏移警示系統、AEBS 緊急煞車輔助系統、感應雨刷及注意力輔助功能；於內裝的部分，由不織布更換為皮質椅面，全新方向盤搭配新增的快速功能鍵及撥桿開關，人性化功能設計提昇駕駛的行車專注度，更於控台上方配置 7 吋整合行車視野輔助系統，以符合人體工學的貼心的駕駛艙設計，減少駕駛疲勞感並強化道路安全。此外，動力系統沿用新世代 6M60 高壓共軌式噴射柴油引擎，藉由 VGT 可變幾何渦輪增壓器調整進氣量，即使在低轉速區也獲得強大增壓效果、起步更有力，提高載貨行車的順暢性及減少油耗，因此以較低轉速即可達輸出馬力及扭力峰值。與 Super Great 重卡相同，Fighter 新增氣墊式懸吊車型以回應巿場對載運特殊商品的需求。
熱銷冠軍—Canter 堅達
FUSO 率先推出 PRO 5 堅達 5 噸貨車解決市場需求，此次六期續端出 3.5 噸經濟車型以嘉惠低載貨需求的客戶，原熱銷的 6.5 噸及 8.55 噸則轉進國產車型，並新增巿場熱望的 7.9 噸車型，經此產品線優化，六期 Canter 堅達的陣容更具競爭力了。於動力部分，4P10 引擎經調校於低轉速有高輸出的性能演出，排氣量維持 2, 998cc 可節省稅金，3.5 噸最大馬力及扭力為 130ps 及 35.7kgm，5 噸車型最大馬力 150ps 及扭力 40.8kgm；而 6.5 噸以上最大馬力達 175ps 及扭力 43.8kgm，搭配 VGT 可變幾何渦輪增壓器，動力輸出強勁又節能，為頭家省荷包。此外，於 8.55 噸車型新增 4.3 米超長軸底盤，讓頭家載更多賺更多。
內裝的部分，FUSO 六期 Canter 擁有全新儀表板設計，再新增五大配置，包含人工皮椅、扶手、自動頭燈、AMT 定速及除霧線(部份規格不適用於3.5噸車型)，使整體操作更流暢、駕駛更舒適；同時，Canter 配有 FUSO 超級大樑，強韌樑腹上方表面平坦、無任何突起的鉚釘，車身可輕鬆掛載；此外，承襲 FUSO 高標準的安全訴求，FUSO 全新六期 Canter 標備 AEBS 主動式煞車輔助(3.5噸除外)、ABS 防鎖死煞車系統、ESP 車身電子動態穩定控制系統、LDWS 車道偏離系統(3.5噸除外)、BOS 煞車優先系統、AMT 斜坡輔助系統，7 吋整合式視野輔助系統(3.5噸除外)為帶給駕駛更安心、安全的行車過程。
保固全面升級！FUSO 六期新車全車系享原廠保固
FUSO 正式推出六期新車全車系，為讓全台頭家有更好的行車體驗，即日起購買 FUSO 六期新車全車系，即可享有全車三年或十萬公里原廠保固，更多新車資訊請洽全台 FUSO 經銷商裕益汽車。