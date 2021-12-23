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411 萬起！保時捷電動跨界獵跑 Taycan Cross Turismo 正式抵台

▲ 411 萬起！保時捷電動跨界獵跑 Taycan Cross Turismo 正式抵台
▲ 411 萬起！保時捷電動跨界獵跑 Taycan Cross Turismo 正式抵台

2GameSome - 有車賞

2021-12-23 17:25:01

保時捷電動跨界跑旅 Taycan Cross Turismo 今日（12/23）起正式在台上市，除了全新 Taycan Cross Turismo 以外，Taycan GTS 亦甫於 11 月洛杉磯車展亮相。提供 Taycan 4 Cross Turismo 與 Taycan 4S Cross Turismo 兩車型等級，售價分別為新台幣 411 萬與 490 萬元起。

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如 Taycan 四門轎跑系列，保時捷獨特研發的 800 V 電池技術驅動了 Taycan Cross Turismo 的優異性能表現。全新高科技底盤搭載四輪驅動及主動式氣壓懸載系統，令 Taycan Cross Turismo 即使在越野、非平坦道路上都能享受超凡而穩定的駕馭體驗；不僅如此，Taycan Cross Turismo 亦為後座乘客增加 47mm 頂部空間，提升乘坐時的舒適性，並透過大型的尾門，延伸車尾空間打造超過 1,200 L 的酬載容量。

Cross Turismo 全系列

保時捷 Taycan Cross Turismo 全車系標配輸出功率達 93.4 kWh 的高性能升級電池系統 Performance Battery Plus，並於台灣推出兩款車型：

  • Taycan 4 Cross Turismo  - 電池功率為 380 PS (280 kW)，超增壓搭配起跑控制 (Launch Control)Launch Control 時達 476 PS (350 kW)。可於 5.1 秒內完成 0~100km/h 加速，極速為 220 km/h，續航里程為 389 – 456 km (WLTP)。
  • Taycan 4S Cross Turismo - 電池功率為 490 PS (360 kW)，超增壓動力 (Overboost)，搭配起跑控制(Launch Control) 時，最大功率可達 571 PS (420 kW)。並可於 4.1 秒內完成 0~100 km/h 加速，極速為 240 km/h，續航里程為 388 – 452 km (WLTP)。

全新保時捷 Taycan Cross Turismo 除了標配高科技底盤搭載四輪驅動及主動式氣壓懸載系統，提供越野設計套件(Offroad Design Package) 作為選配，可加高離地間隙至多 30mm，以利行駛於更嚴峻的越野環境；此外，原廠亦提供「Gravel (碎石) 行駛模式」為標準配置，提升優化車輛在粗糙道路上行駛的穩定性。

Taycan Cross Turismo 承襲被保時捷設計師稱為「飛躍線 (flyline) 」的運動感車頂線條，巧妙地自車身尾部下滑再向後延伸，勾勒並定義了Taycan Cross Turismo 的整體車身輪廓。輪弧、車頭及車尾葉子板，以及側裙等細部設計皆充滿越野跑格，此一風格更延伸至限定於越野套件提供的前、後保桿及門檻旁擋泥板設計，同時保護車輛於越野時不受沿途碎石刮傷。

Taycan Cross Turismo 車系建議售價】

Taycan 4 Cross Turismo： 新台幣 4,110,000 元起

Taycan 4S Cross Turismo ：新台幣 4,900,000 元起

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