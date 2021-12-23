▲ 國際摩托車展 KYMCO CV3 與 KRV OHLINS 同步開賣 多款機種優惠加碼送！

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KYMCO 推出年底購車優惠大禮包 優惠最高達 68,000 元
全台民眾在紛擾不斷的 2021 年仍持續支持 KYMCO，執行長柯俊斌特別於展覽現場致詞感謝：「推出最好的產品與最超值的優惠，就是回饋民眾支持最好的禮物。」因此針對全新登場的紅牌豪華三輪探險巡旅 CV3，特別以全球首購價 388,000 元（建議售價 428,000 元）回饋消費者，不僅直接現折 40,000 元，更可享 60 期零利率利息 28,000 元減免，分期優惠總價值高達 68,000 元，優惠期間限定 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 1 月 31 日。
名家 OHLINS 加持 KRV 操控身手更臻極致
同場現身的 KRV OHLINS 限量版更是諸多車迷朋友引領期盼的年底重頭大戲，是由國際知名避震器大廠 OHLINS 原廠針對 KRV 特性調校設定，發揮最大的效能，讓 KRV 的操駕更趨極致完美。KRV 採用與 KYMCO 超級跑旅 AK 550 相同的獨立式搖臂與 PTM 傳動系統，除了可以降低車身重心，讓車輛前後配重最佳化，KRV 的引擎車架一體式設計，更能夠大幅度提升過彎時的車輛剛性與穩定性，讓騎士擁有隨性穿梭的操控樂趣，享受人車一體的終極感受。KRV 是承襲超級跑旅 AK 550 的基因，能夠帶給騎士恣意奔馳享受與極致操駕快感的運動休旅重機。KRV OHLINS 限量版預購價為 148,800 元（含牌險），現金或分期皆可享相同價格，給予民眾最彈性的購車途徑。
年終回饋方案加碼送 白牌全機種都受惠
歡慶KYMCO台灣機車市場銷售冠軍，KYMCO 針對白牌全機種推出年終回饋：
回饋方案一：2021 年 12 月 23 日至 12 月 30 日期間，完成領牌，加碼贈送 1,000 元禮券。
回饋方案二：只要於 2021 年 12 月底前預購，若因缺車於明年才能汰舊領牌（配合通知完成汰舊換新領牌），同享 1,000 元禮券優惠。
感謝熱銷肯定 DT X360 與 GDINK CT300 分期優惠同步實施
KYMCO 跨界大型速克達 DT X360 自從上一屆國際摩托車新車展覽會中推出後，短短不到一年內全球已接單達到破萬台里程碑，熱銷程度超乎預期，因此針對 198,000 元車價推出分期優惠方案，包含乙式全險（價值 12,000 元）、零元交車方案（價值 5,000 元）、36 期分期專案（價值 9,000 元），只要於 2021 年 12 月 23 日至 12 月 29 日前入手，就可直接享受總價高達 26,000 元的分期優惠。
KYMCO 旗下另一款相當熱銷的 GDINK CT300，也同步推出 163,000 元的分期獨享優惠價（建議售價為 178,000 元），包含 36 期分期零利率（價值 8,000 元）、零元交車方案（價值 7,000 元）、響尾蛇行車記錄器（價值 6,680 元），優惠總價高達 36,680 元，堪稱史上最佳購車時機！
本屆國際摩托車新車展覽會中，KYMCO 推出多項購車優惠，有興趣的消費者不僅可親臨現場親身感受各款 KYMCO 全新機種的魅力與優惠方案，也可同步關注 WWW.KYMCO.COM.TW。