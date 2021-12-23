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非為錢報復！李靚蕾「迫於無奈」才喊告　拒收王力宏豪宅

▲李靚蕾（左）表示非為錢報復，堅持拒收王力宏（右）所贈豪宅。（圖／王力宏、李靚蕾IG）
▲李靚蕾（左）表示非為錢報復，堅持拒收王力宏（右）所贈豪宅。（圖／王力宏、李靚蕾IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-12-23 18:30:00

王力宏、李靚蕾離婚鬧得沸沸揚揚，原以為會在王力宏道歉、宣布暫別演藝圈後告一段落，怎料他周圍好友徐若瑄、陳建州（黑人）陸續捲入風波，甚至連聲稱是他舊愛的Yumi也鬧出輕生傳聞。儘管王力宏從此噤聲，李靚蕾仍不罷休，今（23）日再次發出3點聲明，一一解惑網友的各式疑問，並強調自己不是為了錢，才做出毀滅性爆料，所以也不會收王力宏所贈與、總價高達4.8億的吾疆豪宅。

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▲大安區仁愛路豪宅「吾疆」近期由於藝人王力宏離婚事件，受到各界矚目。（圖／翻攝自Google地圖）
▲位於北市大安區仁愛路豪宅「吾疆」。（圖／Google地圖）
李靚蕾至今五度發文替自己護航，當中也漂亮打臉王力宏及其父親說詞，如今事隔數日，她坦言希望能藉由最後一封信，讓這些紛擾畫下句點，盼大家都能回歸平靜的生活。李靚蕾曾對王力宏下「限時道歉令」，儘管對方沒有達標， 但在她看到為時已晚的道歉聲明，並得知王力宏承諾會將吾疆豪宅過戶給自己後，就選擇不再提告。

有部分網友質疑李靚蕾：「說這麼多，說到底就是為了錢，所以房子拿到，就不告了對嗎？」李靚蕾認為王力宏願意道歉，就是一個好的開始，坦言會堅決喊告也是迫於無奈，而最終目的僅只是為了自己和孩子們、社會，能有不一樣的未來罷了。對於王力宏所贈與的4.8億吾疆豪宅，李靚蕾堅持拒收，呼籲大家不要藉此扭曲其本意：「我從頭到尾，就不是為了要錢，也不是為了報復。」相信司法會給予公平的審判、自己和孩子們理應擁有的合理財產分配。

▲李靚蕾認為王力宏願意道歉，就是一個好的開始。（圖／李靚蕾IG）
▲李靚蕾認為王力宏願意道歉，就是一個好的開始。（圖／李靚蕾IG）
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