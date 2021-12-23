蕾神再出招！王力宏至今不肯認錯 李靚蕾：道歉很重要
王力宏和李靚蕾毀滅式離婚風暴持續延燒，「蕾神之槌」再度重擊王力宏，在最新的發文裡面爆料男方至今沒有認錯，對於網友質疑道歉真的有這麼重要嗎？李靚蕾直言：「是的，道歉很重要，因為人如果沒有辦法承認自己的錯誤，一直把自己的錯誤歸咎於他人，就不會願意悔改，也不會願意改正。」
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-23 18:04:50｜2021-12-23 18:07:41
「李王婚變」鬧得沸沸揚揚，by2妹妹Yumi和徐若瑄被網友質疑是小三，黑人和彈頭更是公開槓上，連帶林俊傑、周杰倫也都多多少少捲入這場風波，劇情走向堪比八點檔。對此李靚蕾表示：「其實要不是我有三個孩子，面對這樣令人無助又心碎的事情，真的很難活著走到今天。私下我嘗試了所有能想到的辦法，即使到了今天無論公開或私下，我都還是沒有得到一句真誠的道歉，所有問題很遺憾的還是依然被歸咎於我的問題，但沒關係因為也許真的需要時間的沈澱。」透露出王力宏除了日前的聲明稿外，並沒有私下向李靚蕾道歉。
李靚蕾強調：「我對他沒有絲毫的怨恨，只有祝福。我做的一切都是為了讓我們的孩子能有身心健康的父親和健全的成長環境。所以請不要再拿孩子來對我情緒勒索和道德綁架了。孩子需要的不是完美的父母,孩子需要的是誠實可信賴且遇到問題能夠勇敢面對且改正的父母。」