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別拿孩子道德綁架！李靚蕾喊話：爭取一個健全的家庭

▲李靚蕾表示所做的一切都是為了小孩，希望兒女在一起健全的家庭下長大。（圖／李靚蕾IG）
▲李靚蕾表示所做的一切都是為了小孩，希望兒女在一起健全的家庭下長大。（圖／李靚蕾IG）

記者江芷稜/綜合報導

2021-12-23 19:04:32

「宏蕾大戰」延燒一週，李靚蕾今（23）日發表第5篇文章，希望能為紛紛擾擾劃下一個句點，讓大家都能回歸平靜的生活。她強調沒有完美的父母，孩子需要的是誠實可信賴、遇到問題能夠勇敢面對且改正的父母，「我希望為孩子爭取一個健全的家庭」，在這個重生的路上，會提供王力宏所有的支持與協助，也希望他改正後，大家會繼續支持他。

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▲李靚蕾和王力宏有2個女兒和1個兒子。（圖／李靚蕾微博）
▲李靚蕾和王力宏有2個女兒和1個兒子。（圖／李靚蕾微博）

李靚蕾身為中日混血兒，生活在單親家庭，從小和母親同住，和日籍父親交集不深，恰巧和王力宏的美滿家庭成對比，加入王家後或許因為顧及家庭，以及3個小孩，她願意處處退讓，當一個出得廳堂、入得了廚房的好媳婦，並身兼經紀、理財職務，為另一半打理好家務，幾乎在所有王力宏友人眼裡，她就是一個顧家、顧老公的超級媽咪。

如今大人的衝突，導致家庭破裂，讓李靚蕾語重心長，「我做的一切都是為了孩子能有身心健康的父親，和健全的成長環境，所以請不要再拿孩子對我情緒勒索和道德綁架了」。

李靚蕾認為，忍耐不是成全，不應為了袒護王力宏，繼續隱忍他和親友持續的霸凌和詆毀，這樣會造成怨恨，讓孩子與父親或母親的親友對立，也剝奪王力宏改正重生的機會，「比專業和形象更重要的是他的身心健康，和孩子們能擁有身心健康的父親」。不過，在王力宏被李靚蕾冠上「性成癮」、「自戀性人格」、「意圖操控他人」、「霸凌」等負面關鍵詞後，未來家庭裂痕如何縫補，看來有很長一條路要走。

▲李靚蕾（右四）是王力宏（右三）2019年在演唱會後台合照，是兩人最後一次同框曝光。(圖／李靚蕾IG)
▲李靚蕾（右四）是王力宏（右三）的婚姻失和，連帶黑人夫婦也被波及。(圖／李靚蕾IG)
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