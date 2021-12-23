卓冠廷爆顏家別墅韓國瑜違建翻版　顏寬恒：請吞回去

前台中市新聞局長卓冠廷在臉書爆料，顏寬恒在沙鹿、龍井交界有棟佔地千坪豪宅，疑似領得使用執照後繼續施工「長胖又長高」，出入口還是國有財產局的保護地。顏寬恒則強勢回應「不實爆料指控請吞回去」，指早已承租國有地。至於豪宅是否有違建，台中市政府都發局將配合區公所勘查釐清。
記者顏幸如/台中報導
2021-12-23 18:24:05
卓冠廷今在臉書發文，指除了顏家在南屯的「817招待所」，顏家產業疑似有另處違建。他說先前聽地方人士說，顏寬恒住在龍井一間上千坪豪宅，還有上千萬田園造景。當時顏寬恒說「土地只有128坪！所有權人是我太太，不是我！」
卓冠廷上網一查，發現這處有千坪庭園的隱密豪宅，位於沙鹿裕國天賞社區的正後方，和當初韓國瑜的農舍豪宅一樣，雖緊鄰社區，卻有獨立且隱密的出入口，千坪土地產權為顏家多人共有，分配到顏寬恒名下剛好上百坪；建物使用執照在2013年底發出，但從google街景卻看到，2014年2月豪宅還在大興土木，他懷疑現場「二次施工」可能是為了超高加蓋，比當初韓國瑜長胖長高的農舍豪宅還要誇張！
卓冠廷還說，千坪豪宅植栽車道、大門所用的土地面積約350坪，是從國有地433號分割出來。是佔用還是合法承租，顏寬恒應該出來講清楚。
對於卓冠廷的指控，顏寬恒強勢喊話：「不實爆料指控請吞回去！國有地有申請、是合法承租，要爆料請引用正確資料，不要用一些『疑似』、『聽說』的字眼閃避法律責任。」
至於百坪建物是否有違建，台中市政府都發局表示，此案查無違建查報紀錄，後續將配合公所勘查釐清，若有違建情形將依規定程序查處。