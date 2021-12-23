「新冠＋鼠疫」夾殺西安　「吃草莓染出血熱」謠言瞎傳

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但最近當地的網路社群、聊天群組紛紛有影片流傳，提醒大眾「不要吃草莓」，稱是老鼠感染草莓引發病情，還有「西安市所有定點治出血熱的醫院爆滿」、「草莓大棚裡都是黑老鼠，就會容易產生出血熱，所以一定不要買草莓吃」等謠言，導致不少民眾心慌慌，紛紛上網問卦「剛剛買的草莓到底還能不能吃」。
由於目前西安市長安區當地有草莓農，而現在也正值採收上市季節，謠言四起的同時，也重創了草莓農的生意。當地草莓農表示，平常都有進行滅鼠措施，「不會背這個鍋」。還有草莓農表示，前幾天每天零售和摘採的能夠賣到2000塊錢（人民幣），但在謠言出現之後，顧客減少了一半以上，「現在只能賣到600餘元（人民幣）」。有草莓農澄清，老鼠不吃草莓，是喜歡草莓上的籽，「如果有老鼠，不少草莓表皮的籽就會被扒掉，很容易就會發現。自今年11月草莓上市以來，還沒有發現老鼠」，也曾經請農業部門來取樣，結果檢測合格。當地農業部門也表示，網路上的說法都是謠言，草莓和出血熱沒有必然關係。
根據南京農業大學園藝學院副教授束勝表示，草莓是否會沾染漢他病毒的關鍵，在於草莓產地是否存在大量帶著病毒的老鼠，以及草莓有沒有被帶病的老鼠咬，或是接觸到帶有病毒的老鼠排泄物。江蘇省疾病預防控制中心急性傳染病防制所主管醫師王笑辰指出，即使草莓被攜帶病毒的數謝排泄物或分泌物污染，只要在吃之前，經過適當浸泡和清洗，草莓沒有達到足夠的病毒量，就不足以造成感染。中國官媒《環球時報》同時也提醒，因為傳染途徑為老鼠排泄物，若物品被排泄物污染之後又未清洗，人類仍有可能會因此感染。
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