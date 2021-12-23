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「新冠＋鼠疫」夾殺西安　「吃草莓染出血熱」謠言瞎傳

▲近來西安有謠言稱，草莓會讓人感染出血熱。（圖／翻攝自pixabay）
▲近來西安有謠言稱，草莓會讓人感染出血熱。（圖／翻攝自pixabay）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-23 18:24:57

中國近來新冠肺炎（COVID-19）疫情再度爆發，陝西省西安市更因此實施封城管理。不過西安當地近來除了新冠疫情之外，同時還有由漢他病毒引起、主要由老鼠傳播的「出血熱」疫情。兩種疫情夾殺西安，西安當地政府又大舉封城，引起民眾不安，現在還傳出假消息稱，出血熱是由草莓傳染，重創當地草莓農，讓學者、媒體急忙跳出來幫忙澄清。

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綜合當地媒體報導，正當西安為了防堵新冠疫情蔓延，緊急實施封城計畫的同時，當地也相繼出現多例確診出血熱的病例。出血熱主要傳染源是黑線姬鼠，主要傳染方式是鼠傳人，人傳人相當罕見。而地處北方的西安也是出血熱傳染的熱門城市，每年10月開始，就會進入出血熱流行季節。

但最近當地的網路社群、聊天群組紛紛有影片流傳，提醒大眾「不要吃草莓」，稱是老鼠感染草莓引發病情，還有「西安市所有定點治出血熱的醫院爆滿」、「草莓大棚裡都是黑老鼠，就會容易產生出血熱，所以一定不要買草莓吃」等謠言，導致不少民眾心慌慌，紛紛上網問卦「剛剛買的草莓到底還能不能吃」。

▲西安市最近面臨新冠肺炎與出血熱同時夾殺，民眾人心惶惶。 （圖／翻攝自新華社）
▲西安市最近面臨新冠肺炎與出血熱同時夾殺，民眾人心惶惶。 （圖／翻攝自新華社）
由於目前西安市長安區當地有草莓農，而現在也正值採收上市季節，謠言四起的同時，也重創了草莓農的生意。當地草莓農表示，平常都有進行滅鼠措施，「不會背這個鍋」。還有草莓農表示，前幾天每天零售和摘採的能夠賣到2000塊錢（人民幣），但在謠言出現之後，顧客減少了一半以上，「現在只能賣到600餘元（人民幣）」。有草莓農澄清，老鼠不吃草莓，是喜歡草莓上的籽，「如果有老鼠，不少草莓表皮的籽就會被扒掉，很容易就會發現。自今年11月草莓上市以來，還沒有發現老鼠」，也曾經請農業部門來取樣，結果檢測合格。當地農業部門也表示，網路上的說法都是謠言，草莓和出血熱沒有必然關係。

根據南京農業大學園藝學院副教授束勝表示，草莓是否會沾染漢他病毒的關鍵，在於草莓產地是否存在大量帶著病毒的老鼠，以及草莓有沒有被帶病的老鼠咬，或是接觸到帶有病毒的老鼠排泄物。江蘇省疾病預防控制中心急性傳染病防制所主管醫師王笑辰指出，即使草莓被攜帶病毒的數謝排泄物或分泌物污染，只要在吃之前，經過適當浸泡和清洗，草莓沒有達到足夠的病毒量，就不足以造成感染。中國官媒《環球時報》同時也提醒，因為傳染途徑為老鼠排泄物，若物品被排泄物污染之後又未清洗，人類仍有可能會因此感染。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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