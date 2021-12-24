2021最受歡迎網站　TikTok擠下Google登頂流量之王

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與去年排名相比，今年的名次順序出現震盪，去年位列第7的TikTok今年擠下Google躍升為冠軍，Google則跌至第2。
不過，由於Cloudflare自2020年9月才開始追蹤網路流量，因此去年榜單的紀錄範圍僅有9月至12月。
中國公司字節跳動（ByteDance Ltd.）旗下的TikTok於2018年8月與另一款受歡迎應用程式Musical.ly合併後，在全球上架。
在疫情期間，TikTok下載量暴增，因為各年齡層人士蜂擁使用這款應用程式；在此之前，TikTok被認為是以青少年為主要用戶的平台。
數位行銷機構Tug Agency指出，在2020年第一季，當COVID-19的影響開始衝擊世界各地民眾時，TikTok在全球的下載量達到3億1500萬次。
今年9月，TikTok稱其全球月活躍用戶超過10億人。不過，與其他社群媒體網站一樣，TikTok也有其陰暗面。
華爾街日報調查發現，TikTok這一風靡全球應用程式的演算法，可以驅使未成年人觀看有關性、毒品和飲食失調的影片。
TikTok今天並未立即回應華爾街日報置評要求。（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1101223