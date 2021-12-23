菲律賓聖誕節過四個月！菲國聖誕節文化一次看

《四方報》報導，聖誕節即將來臨，除了歐美國家歡慶整個月之外，有個國家會慶祝聖誕節4個月，那就是菲律賓。聖誕節對於菲律賓人而言，就像是台灣人的農曆新年，從九月就開始慶祝聖誕節，而且大部分的人在此時就會把聖誕樹擺放在客廳，一直到隔年一月，聖誕節才算正式結束。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-23 18:38:29
菲律賓是世界上第三大天主教國家，約有八成的菲律賓人信仰天主教，和東帝汶並列為亞洲唯二的天主教國。因此，天主教在菲律賓的文化及政治上都有強大的力量，也發展出獨特的過節習俗。
根據《菲律賓星報》統計，從9月1日當天早上10點，幾乎所有網友都搜尋了聖誕節；另外有超過15萬個推特發文與聖誕節有關，提到聖誕節的推文則有92萬，從9月就開始談論起要如何歡慶聖誕節，可見他們相當重視這個節慶。
在平安夜前，菲律賓的公司不僅會舉辦聖誕派對、辦公室會布置聖誕樹等，還會發放「聖誕節紅利」，有點像是台灣的年終獎金，通常會有一個月的獎金。聖誕夜及跨年夜當天，對菲律賓人而言，是一整年最重要的日子。另外，通常菲律賓人都會有很多個教子(Godson)，這些教子會期待在聖誕夜收到教父教母的禮物或紅包(Ang Pao) 。整體而言，菲律賓可以說是東南亞國家中最有聖誕節氣氛的國家。