李靚蕾5度發文不幫澄清　粉絲憂徐若瑄難洗小三污名

王力宏和李靚蕾8年婚姻玩完，女方日前在發文中爆料王力宏想找婚前有過一段情且現在已婚的女藝人來家裡參加聖誕趴，讓李靚蕾出聲表示覺得不舒服，沒想到王力宏卻因此暴怒，而且不顧疫情堅持要到對方家聚餐，結果讓曾PO出聚餐照的徐若瑄被網友猜測就是這名已婚女星，讓她不得不三度發出聲明，甚至連富商老公李雲峰今（23）日都表示相信老婆，但李靚蕾雖然5度發文，卻都沒有幫忙澄清，讓粉絲擔憂徐若瑄難洗小三污名。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-23 18:44:21
黑人、范瑋琪、徐若瑄、王力宏今年在台聚會，但因王力宏違法7天自主健康管理規定，被網友怒批是防疫破口，李靚蕾日前發文時爆料，王力宏不顧防疫規定仍然堅持去見曾有過一段情的已婚人妻，更爆料：「你們約砲的過往讓我感到不舒服，因為你們在我們婚後的相處女生是對你各種撒嬌勾引，你也是熱情回應，如果坦蕩，真的不用要你騙她老公。」對此網友直指該已婚人妻就是徐若瑄，還有謠言4人舉辦性愛派對。黑人、范瑋琪也因為沒有第一時間發言力挺王力宏被輿論抨擊，對此李靚蕾日前特地發文表示黑人、范瑋琪夫妻檔和王力宏沒有不正常關係，卻詭異沒有提到徐若瑄。
李靚蕾今日再度發文，希望離婚風波到一個段落，「對於無辜被牽扯進來的人，很抱歉。對於這次事件的相關人，無論是誰都已經為此事付出了很多的代價，希望從今天開始我們大家都能回歸平靜的生活，各自安好，不要再有任何網路上的謾罵或霸凌事件發生。」相較於徐若瑄近日背負小三污名，連老公都大動作發聲明力挺老婆，廣告、代言相繼被廠商切割，但李靚蕾仍沒有幫忙澄清。