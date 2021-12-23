COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

雲林老翁、郵差遭比特犬咬傷！飼主拉不住　躺地死命拖　

▲雲林比特犬咬傷老翁，在旁的郵差見狀想解圍，但在喊犬隻名字後也被咬了一口。（圖／翻攝照片）
▲雲林比特犬咬傷老翁，在旁的郵差見狀想解圍，但在喊犬隻名字後也被咬了一口。（圖／翻攝照片）

編輯中心／綜合報導

2021-12-23 18:49:10

又傳出比特犬攻擊事件！雲林縣褒忠鄉中民村一名吳姓老翁，今（23）日上午在巷弄中遭到突奔出的比特犬咬傷左小腿，剛好在一旁的曾姓郵差為救老翁叫了犬隻名字，沒想到狗狗又衝去咬了他的後腳跟，林姓飼主出來後死命拉著比特犬，兩度被扯倒在地，僵持數分鐘後才終於戴上狗口罩，所幸受傷的兩人傷勢在治療後並無大礙。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近日接連傳出比特犬傷人事件，日前屏東才發生有男童被咬死，讓外界更加關注比特犬的飼養規定，農委會則公告，明年3月1日起，將比特犬列為「指定禁止飼養或輸入之動物」。

不料，今日上午雲林縣褒忠鄉傳出一起比特犬無預警攻擊、咬傷人的事件，一名吳姓老翁，騎著電動自行車行經巷弄中，疑似是遭到未綁好鍊子的比特犬衝出攻擊，被咬傷左小腿後連人帶車摔倒在地；此時剛好在旁送完信的曾姓郵差，叫了犬隻名字希望吸引他注意力，沒想到比特犬竟轉向往郵差衝去，也咬了其右後腳跟。

林姓飼主聽聞聲響趕緊來拉住犬隻，但比特犬不停猛跑，過程中兩度讓飼主被拉倒在地，最後只好在地上死命地拉著比特犬，等待牠冷靜後才戴上狗口罩。

被咬傷的兩人被送往醫院治療，傷口約2X2公分，所幸兩人均無生命危險，雲林縣動植物所則依照《動保法》對飼主開罰。另受傷兩人，並未對飼主提告。（編輯：林莞茜）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
民進黨擬修改《地制法》，若修法成功，最快在2022年新竹縣、市就能合併升格為直轄市，您贊成嗎？

民進黨擬修改《地制法》，若修法成功，最快在2022年新竹縣、市就能合併升格為直轄市，您贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀