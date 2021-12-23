雲林老翁、郵差遭比特犬咬傷！飼主拉不住 躺地死命拖
又傳出比特犬攻擊事件！雲林縣褒忠鄉中民村一名吳姓老翁，今（23）日上午在巷弄中遭到突奔出的比特犬咬傷左小腿，剛好在一旁的曾姓郵差為救老翁叫了犬隻名字，沒想到狗狗又衝去咬了他的後腳跟，林姓飼主出來後死命拉著比特犬，兩度被扯倒在地，僵持數分鐘後才終於戴上狗口罩，所幸受傷的兩人傷勢在治療後並無大礙。
編輯中心／綜合報導
2021-12-23 18:49:10
近日接連傳出比特犬傷人事件，日前屏東才發生有男童被咬死，讓外界更加關注比特犬的飼養規定，農委會則公告，明年3月1日起，將比特犬列為「指定禁止飼養或輸入之動物」。
不料，今日上午雲林縣褒忠鄉傳出一起比特犬無預警攻擊、咬傷人的事件，一名吳姓老翁，騎著電動自行車行經巷弄中，疑似是遭到未綁好鍊子的比特犬衝出攻擊，被咬傷左小腿後連人帶車摔倒在地；此時剛好在旁送完信的曾姓郵差，叫了犬隻名字希望吸引他注意力，沒想到比特犬竟轉向往郵差衝去，也咬了其右後腳跟。
林姓飼主聽聞聲響趕緊來拉住犬隻，但比特犬不停猛跑，過程中兩度讓飼主被拉倒在地，最後只好在地上死命地拉著比特犬，等待牠冷靜後才戴上狗口罩。
被咬傷的兩人被送往醫院治療，傷口約2X2公分，所幸兩人均無生命危險，雲林縣動植物所則依照《動保法》對飼主開罰。另受傷兩人，並未對飼主提告。（編輯：林莞茜）