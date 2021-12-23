為王力宏吞藥？Yumi蓄勢待發「已完成取證」 不排斥提告
王力宏、李靚蕾離婚風波持續延燒，原以為會在王力宏道歉、宣布暫別演藝圈後告一段落，怎料他周圍好友徐若瑄、陳建州（黑人）陸續捲入風波，甚至連聲稱是他舊愛的Yumi（孫雨）也鬧出輕生傳聞。今（23）日李靚蕾再次發出3點聲明，期盼一切能到此為止，而受到牽連的Yumi隨後也透過工作室發出聲明。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-23 19:04:06
李靚蕾在毀滅式爆料中，提及王力宏與其他女性友人有不正當的關係，而Yumi就被影射是王力宏的「砲友」，隨後Yumi就趕緊報警，並發出長文否認介入李靚蕾的婚姻，坦言自己是王力宏前正式交往的女友，不過卻遭李靚蕾曬出對話紀錄截圖打臉，昨（22）日更是出現一名聲稱是Yumi閨密的人，曝光Yumi因嘗試輕生而送往醫院的畫面及就診單。
對此，Yumi今天也親自透過工作室表態：「近期網絡上有組織、有規畫地頻繁散布有關惡意捏造，涉及By2成員Yumi個人感情生活、捏造Yumi報假警、經紀人否認輕生，以及Yumi吞兩片褪黑素未洗胃等不實信息，意在詆毀Yumi的名譽，誘導公眾對Yumi產生誤解與質疑。此事已對Yumi造成了巨大的身體、精神傷害，我們此前保持安靜是不想讓造謠者毀滅證據，現部分取證已完成，我們保留一切追究法律責任的權利。」