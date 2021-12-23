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模範外籍移工遴選活動開跑！北市府邀各界踴躍推薦

▲北市勞動局自23日起，受理北市優秀移工的遴選推薦，優選者將薦送勞動部參加「全國模範移工選拔」。（示意圖／shutterstock）
▲北市勞動局自23日起，受理北市優秀移工的遴選推薦，優選者將薦送勞動部參加「全國模範移工選拔」。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-12-23 21:09:07

《四方報》報導，外籍移工對臺灣社會的貢獻甚大，自我國開始引進外籍移工後，產業及家庭照顧勞動力不足的問題都獲得極大地紓緩；為了感謝移工，北市勞動局自即（23）日起，受理北市優秀移工的遴選推薦，優選者將薦送勞動部參加「全國模範移工選拔」。

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北市勞動局長陳信瑜表示，為了鼓勵且肯定移工對臺灣社會的貢獻，勞動部今年延續辦理「全國模範移工選拔」，北市勞動局也開始辦理遴選推薦作業，歡迎雇主及團體推薦徵集優秀的移工參與。

陳信瑜指出，移工是像家人一樣的好夥伴，北市目前有近4萬4千名移工，其中90％以上都是家庭看護工，而2021年全國模範外籍移工中SUKADI SULASTRI便是由臺北市政府推薦獲勞動部表揚的家庭看護工。

陳信瑜說，此次遴選推薦活動，報名期間自即日起至2022年1月14日止，凡經勞動部核准工作許可、工作地址在北市，且符合《就業服務法》第46條第1項第8款至第10款的外國人，自入國起至2021年10月31日止，在臺灣工作期間累計達1年（含）以上（不限同一雇主），皆可由事業單位、雇主、仲介公司、各國駐台辦事處及移工民間服務團體推薦報名參選。相關資訊可至「臺北市勞動力重建運用處」的「最新消息」下載簡章

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