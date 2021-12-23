台越新二代突破逆境獲頒楷模　夢想成為律師造福人群

《四方報》報導，目前就讀蘇澳國中三年級的鄭伶巧同學，從小在越南貧困鄉下成長，來臺後照顧患病的父母親，協助父母分擔家務，以堅毅不撓、努力不懈的精神在短時間突破語言障礙、超越自我，陸續在越南語、閩南語、詩文創作等各項語文競賽獲得優異成績，表現亮眼，更拿下體育項目柔道冠軍，展現出精彩的學習成果。她近期獲頒宜蘭縣政府「110年度優秀新住民二代楷模」，移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站主任簡玉屏特地前往關懷訪視，為伶巧同學有志邁向律師之路致上祝福與勉勵。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-23 21:13:01
伶巧於民國96年在越南北部的貧困鄉下出生，自小與母親阮翠恆及姊姊鄭翠玄在外婆家相依為命，外婆家開了一間雜貨店，伶巧自5歲起即跟隨外婆外出採購補貨、田裡種菜，或是到海邊抓捕零星漁獲，因此讓伶巧從小就知道賺錢的辛苦。小學三年級時，父親將母親與她一起接回臺灣生活，剛開始就讀小學時完全不懂中文，由於語言隔閡，受到同學揶揄嘲弄、霸凌欺負，初期在校學習生活極為艱難。
經過不斷的努力與奮鬥，伶巧不僅榮獲「107年蘭陽兒童文學獎國小高年級童詩類貳獎」、「109年宜蘭縣孝行獎」及「109年宜蘭縣越南語說故事比賽國中組第三名」等獎項，也獲得「109年教育部閩南語基礎認證」，近期參加「110年宜蘭縣中小學柔道比賽國中女子組」比賽榮獲冠軍，是文武雙全的新住民子女的楷模，對於未來，伶巧希望可以成為律師，照顧及保護家庭，並為捍衛真理造福人群。
宜蘭縣服務站主任簡玉屏表示，伶巧同學勇敢突破逆境，表現出十足堅韌的意志力，不斷突破自我，是新住民二代的模範，希望藉由伶巧的生命經驗分享，鼓勵更多的新住民家庭勇於嘗試。近期移民署舉辦「第8屆新住民及其子女築夢計畫」將於12月31日截止報名，鼓勵新住民朋友把握機會踴躍報名，共同實現在臺美好生活夢想。