超前部署！觀光局赴泰國旅展推「台灣安心旅遊」

第27屆泰國國際旅展（Thai International Travel Fair 2021，TITF#27）歷經5度延期，於今（23）日至26日在曼谷舉辦，觀光局表示，為持續推廣台灣觀光維持在泰國的熱度，並爭取疫後首發旅遊商機特參加本屆旅展，期待能以安全安心的旅遊環境，迎接泰國旅客。
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-23 21:51:48
此次參展以泰國象徵希望、豐收及福氣的綠色設計台灣館，將台灣強韌的生命力帶給觀展民眾。在精緻展攤，民眾可以從台北101一秒抵達台東池上伯朗大道，也能欣賞到特殊的北海岸石門老梅綠石槽景觀，提供疫後來台觀光多樣戶外健康休閒旅遊選項；現場另設置「自行車拍照體驗區」讓觀展民眾可以拍照打卡，透過社群傳遞溫暖與活力給泰國旅客。
泰國旅展4天展期間，蒞臨台灣館的觀展民眾每日皆可參加「喔熊T-shirt塗鴉著色」、限量版「活力牛」牛年小提燈DIY體驗，以及中華航空、長榮航空精彩的旅遊講座，掃描QR Code填寫線上問卷即可獲贈精美禮品。
觀光局表示，雖然新冠肺炎疫情，讓國際旅客來台旅遊暫停了2年，但隨著各國疫苗覆蓋率提升，根據世界旅遊組織統計，全球已有85個、39%的旅遊目的地針對完整接種疫苗的國際旅客放寬入境限制，許多專家認為2022年第二季抑制已久的旅遊需求將迎來復甦的機會，世界觀光旅遊委員會(WTTC)的報告更預測2022年亞太區國際旅遊將成長145%。
觀光局表示，為迎接旅遊復甦預做準備，期盼藉由參加泰國疫後首場實體旅展，提供精采推廣活動，使「台灣安心旅遊」魅力持續在泰國發酵，讓台灣成為泰國旅客疫後出國觀光的優先目的地。