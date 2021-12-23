台灣經濟拖車頭引領業界，FUSO全新六期全車系正式亮相

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全車系包含3.5噸及5噸熱銷冠軍Canter，貨卡天王Fighter大貨卡，及旗艦重卡Super Great等，除了符合大型柴油車六期排放法規外，更強化—安全(Super Safety)、舒適(Super Comfort)、效能(Super Efficiency)三大面向，提供頭家及駕駛全方位防護、高舒適座艙、性能提昇等嶄新行車體驗，同時也宣告FUSO六期車時代全面展開，攜手全台車主持續深耕台灣、共轉未來。王者壓軸氣勢果真非凡，FUSO此次大手筆選在台南航空站機棚作新車發表，當機棚大門一開啟，全場目光聚向彼端，FUSO六期全車系以大客機為背景，彷彿力士拖曳著飛機，以英雄之姿沈穩邁進會場，讓全場驚呼伴隨著鎂光燈閃爍不停。
活動一開場，台灣戴姆勒亞洲商車(DTAT)董事長林純姬就感性表示：「FUSO深耕台灣超過60年，與無數台灣車主見證台灣經濟的起飛與奇蹟，FUSO可說是台灣經濟拖車頭，承載著無數個貨物與夢想」。活動最後由執行長王立山駕著重卡Super Great進場，他振奮地對全場表示：「FUSO籌備許久的六期新車全車系很開心終於在今( 23)日推出與大家見面，對於這次的產品我們非常有信心，無論於安全性能、新穎外觀及效能上皆有大幅地提升，在Daimler戴姆勒集團的龐大資源支持下，期望帶給全台客戶最優質的產品及服務，更由衷感謝全台頭家在過去60年來的支持。」
三大有感升級 提供頭家更優質的行車體驗
一、全方位安全升級
承襲FUSO一貫的高標準安全訴求，六期新車全面搭載高規格防護系統，使駕駛過程更加安全。不僅導入了法規規定，常見於房車的安全配備：LDWS車道偏移警示系統(3.5噸除外)，更超越法規，AEBS標配主動式煞車輔助(3.5噸除外)—除靜止及移動車輛外，亦可偵測移動中的行人(Fighter除外)，顯著降低事故發生；重車科技則配備泥地脫困模式、ESS緊急煞車警示系統、PCA車距控制系統、IHC智慧頭燈，以及ASGA主動式側邊警示系統(選配)，當副駕駛座外有物體接近時會主動警示駕駛，真正兼顧被動安全防護與主動危險預防。
二、高質感舒適升級
為提升駕駛行車的舒適度，FUSO六期全新車系在舒適配備上亦全面升級，小型車配有高透氣性皮椅及扶手(3.5噸除外)，加上原有懸浮式中控台設計，使座艙橫向空間更寬敞，有助於減少長期行車的疲勞感；重型車則配有與歐系品牌同級之氣壓懸吊座椅，可自動調整配合駕駛體重，特別的是安全帶鎖附於座椅成一體式，寬闊的包覆性讓駕駛舒適感倍增。中、重車型新增氣壓懸吊車型，除改善乘坐舒適度，並確實保護易碎及高精密商品。此外，5噸以上車型標配7吋整合式視野輔助系統，讓駕駛在行車過程中可清楚掌握周遭車況，更可透過手機播放音樂，安全而自在地享受駕駛過程。
三、高效能提昇
FUSO Super Great六期採用全新引擎，最大排氣量降低至10,667cc，不但省稅金，相較五期車馬力提昇13%、扭力亦提昇10%。而Canter及Fighter維持同cc數，引擎搭配VGT可變幾何渦輪增壓器，經調校後於更低轉速區可達到輸出高峰值，而且Canter的扭力較五期車提昇8% (37.7kgf→40.8kgf)。其次德國戴姆勒集團(Daimler)先進的後處理 BlueTec技術，更優於歐盟六期排污法規要求，享有強勁動力輸出的同時亦兼顧環保，不僅為運輸頭家省下稅金，更為車隊降低油費與行車成本。BlueTec技術更首次運用於日系小型貨卡，在排放法規日趨嚴格的國際趨勢下，FUSO全新六期車系可謂是環保一步到位的頭家首選。
台灣經濟拖車頭FUSO六期全新車系正式亮相！
旗艦重卡—FUSO Super Great 曳引車/重型貨車
長期穩居重卡銷售冠軍的FUSO Super Great，其霸氣勇猛的外觀造型一直是路人的注目焦點，本次六期新車外觀上同樣令人耳目一新。全新水箱護罩及燈罩設計，以充滿動力感、俐落的V型強化品牌識別度，外觀烤漆顏色保留經典白色外，新增了科技感十足的銀紫色，耀眼的色調預計在商車界掀起一股硬漢藍色旋風；引擎方面則搭載共軌柴油引擎(OM470)，重量上更輕化、可輸出最大馬力達455ps提昇13%(五期401ps→六期455ps)，與峰值扭力達224kgm(五期204kgm→六期224kgm)，大勝同級競品，而且排氣量減少1,291cc，與五期車比可年省近5,000元燃料稅；六期車全面採用ShiftPilot自手排變速箱，即便女性司機也能輕鬆駕馭重卡，而且ShiftPilot自手排變速箱可依路況行駛狀態及貨物負載調整最適合的齒輪檔位，它還具備EcoRoll節能模式、蠕行模式以及脫困模式，當輪胎陷入泥地或深坑能發揮比手排車更佳的離合器收放功能。在日趨嚴格的排放標準，不僅維持最佳引擎性能和油耗，降低司機因長期駕駛帶來的疲勞感，也為運輸頭家與車隊降低營運成本。
此外，FUSO Super Great六期內裝亦全新改款，海灣造型中控台提供更人性化的駕駛環境，使不同身形的駕駛皆能輕鬆觸及每一個中控按鈕，讓行駛更靈活。六期車同時提供3,200mm(標準)及3,320mm(高頂)兩種車高選擇，新增標準車頂的門把離地僅183公分高，讓女性駕駛也能輕鬆進入駕駛艙。全車採用輕量、耐久且高強度的超級大樑，展現強韌的底盤性能，為因應各種載貨需求，並搭配適用於各種道路條件的鋼板懸吊，六期更新增氣墊式後懸吊車型(四顆)，載運易碎及高精密商品時行車更穩定。
FUSO貨卡天王—Fighter 大貨卡
FUSO 大貨卡一貫以流線的車頭外觀造型，有效減少氣流阻力及亂流，以增加行車穩定、降低油耗，滿足多樣化的乘載需求。FUSO Fighter六期新車新增同級車沒有的13.5噸利基車款，安全配備則再升級，新增LDWS車道偏移警示系統、AEBS緊急煞車輔助系統、感應雨刷及注意力輔助功能；於內裝的部分，由不織布更換為皮質椅面，全新方向盤搭配新增的快速功能鍵及撥桿開關，人性化功能設計提昇駕駛的行車專注度，更於控台上方配置7吋整合行車視野輔助系統，以符合人體工學的貼心的駕駛艙設計，減少駕駛疲勞感並強化道路安全。此外，動力系統沿用新世代6M60高壓共軌式噴射柴油引擎，藉由VGT可變幾何渦輪增壓器調整進氣量，即使在低轉速區也獲得強大增壓效果、起步更有力，提高載貨行車的順暢性及減少油耗，因此以較低轉速即可達輸出馬力及扭力峰值。與Super Great重卡相同，Fighter新增氣墊式懸吊車型以回應巿場對載運特殊商品的需求。
熱銷冠軍—Canter堅達
FUSO率先推出PRO 5堅達5噸貨車解決市場需求，此次六期續端出3.5噸經濟車型以嘉惠低載貨需求的客戶，原熱銷的6.5噸及8.55噸則轉進國產車型，並新增巿場熱望的7.9噸車型，經此產品線優化，六期Canter堅達的陣容更具競爭力了。於動力部分，4P10引擎經調校於低轉速有高輸出的性能演出，排氣量維持2, 998cc可節省稅金，3.5噸最大馬力及扭力為130ps及35.7kgm，5噸車型最大馬力150ps及扭力40.8kgm；而6.5噸以上最大馬力達175ps及扭力43.8kgm，搭配VGT可變幾何渦輪增壓器，動力輸出強勁又節能，為頭家省荷包。此外，於8.55噸車型新增4.3米超長軸底盤，讓頭家載更多賺更多。
內裝的部分，FUSO 六期Canter擁有全新儀表板設計，再新增五大配置，包含人工皮椅、扶手、自動頭燈、AMT定速及除霧線(部份規格不適用於3.5噸車型)，使整體操作更流暢、駕駛更舒適；同時，Canter配有FUSO超級大樑，強韌樑腹上方表面平坦、無任何突起的鉚釘，車身可輕鬆掛載；此外，承襲FUSO高標準的安全訴求，FUSO全新六期Canter標備AEBS主動式煞車輔助(3.5噸除外)、ABS防鎖死煞車系統、ESP車身電子動態穩定控制系統、LDWS車道偏離系統(3.5噸除外)、BOS煞車優先系統、AMT斜坡輔助系統，7吋整合式視野輔助系統(3.5噸除外)為帶給駕駛更安心、安全的行車過程。
保固全面升級！FUSO六期新車全車系享原廠保固
FUSO正式推出六期新車全車系，為讓全台頭家有更好的行車體驗，即日起購買FUSO六期新車全車系，即可享有全車三年或十萬公里原廠保固，更多新車資訊請洽全台FUSO經銷商裕益汽車。
FUSO以「台灣經濟拖車頭」的主題概念於台南航空站舉辦年度發表會，獨樹一格的創意，不僅象徵FUSO與台灣經濟發展密不可分，更接地本土精神，回到台灣經濟崛起初期重鎮－台南，在這個充滿歷史人文精神，同時融合現代新意的城市，完美演繹FUSO全新六期車。活動現場以夜店迷幻風結合投影技術，從開場的雷射秀勾勒出一頁頁FUSO光榮歷史，到LIVE的實車演練打破以往靜態簡報型式，讓所有與會嘉賓身歷其境，目不睱給。直到機棚大門打開一刻，FUSO全新六期車全車系緩緩駛進會場，搭配大客機一字排開完美演繹，搭配震撼的聲光音效讓全場目不轉睛，宛如英雄登場，迎來王者之最，掀起活動高潮，也留給每個與會者難忘一刻！