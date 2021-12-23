年關多留意！泰國郵包香腸首次測出非洲豬瘟

《四方報》報導，新年即將到來，亞洲國家或許會有跨國致贈禮物的習慣，但民眾應留意不要寄送含有豬肉製品的包裹。我國在22日，從泰國寄入境的郵包內豬肉香腸檢出病毒，今（23）日確認產地是泰國，立即通知泰國政府並且退運，同時知泰國OIE代表。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-23 22:22:45
身為應變中心機關之一的農委會防檢局，23日發布以上資訊，並且強調台南成功郵局於12月15日就查獲來自泰國的郵包中夾帶的豬肉香腸，經初篩實驗室於17日檢測陽性後，送農委會家畜衛生試驗所檢驗，22日確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性。
防檢局表示，雖然泰國從未向世界動物衛生組織（OIE）通報非洲豬瘟案例，但由於中南半島與中國接壤，因此應變中心早在108年即進行風險分析，預估病毒可能入侵路徑，將包括泰國在內的所有東南亞國家都列入高風險國家，針對入境旅客行李、快遞及郵包進行百分百X光機查驗。
農委會則指出，在2、3個月前，就有旅客從泰國入境返國，攜帶豬肉產品，驗出非洲豬瘟病毒陽性，但因產品上沒有文字標示，加上旅客從中國轉入泰國再入境，所以無法直接證實是泰國產品。
農曆春節將至，應變中心呼籲國人勿將違規豬肉製品以郵包等任何方式寄送至國內，如接獲郵遞寄送輸入之應施檢疫物時，應即送交輸出入動物檢疫機關銷燬，盼各界保護台灣豬，否則將依「動物傳染病防治條例」規定處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰緩。