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外籍學生體驗梨山部落文化！直呼：超新鮮

▲參與的外籍生們揮舞著自己國家的國旗，在台灣留下美麗的照片和回憶。 （圖／參山處提供）
▲參與的外籍生們揮舞著自己國家的國旗，在台灣留下美麗的照片和回憶。 （圖／參山處提供）

記者賴正琳/綜合報導

2021-12-23 22:42:15

《四方報》報導，因為疫情嚴峻，許多外籍學生滯留在台灣。為了讓外籍學生能體驗台灣文化，交通部觀光局參山國家風景區管理處特別安排全國11所大學來自10個國家的21名外籍生，前往梨山地區完成3天兩夜部落體驗。參與的外籍生們揮舞著自己國家的國旗，在台灣留下美麗的照片和回憶。 

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參山國家風景區管理處特別與Friendship in Taiwan(FIT)旅遊組織合作，由中華觀光管理學會帶領法國、巴拉圭等10個國家來自全國11所大學的21名外籍生，到梨山地區完成3天2夜部落體驗。 參山處代理處長曹忠猷表示，參山處特別與FIT及中華觀光管理學會合作，17日由理事長吳政和帶領巴拉圭、法國、烏克蘭、尼泊爾、馬來西亞、印尼、越南、緬甸、印度及日本等10國21名各校在學外籍生參訪梨山。 

3天行程分別到新佳陽、梨山及環山等部落體驗部落文化與生活，並參觀最近很熱門的山谷燈光節；佳陽社區發展協會安排外籍學生們體驗原住民射箭、織布、鋸木和獵人步道巡禮等成年禮活動技藝，同時認識泰雅族紋面、彩虹橋等文化意涵。外籍生難得能接觸台灣原民文化，對泰雅族特有的紋面特別感到興趣，並有採收雪梨及甜柿的工作體驗，也在茶園中品茗認識高山茶，讓外籍生深入了解梨山產業文化。 

來自越南的學生Pham Ngoc Anh笑著說：「部落的朋友非常溫暖又有才華，即使5度的天氣很冷，也讓我深深愛上梨山。這裡有美麗的山脈和茶園，更有好吃的水果，每個人一輩子都至少要去體驗過一次的部落生活，希望有機會可以帶越南的朋友來走走。」 印尼Wachidatin Nisaul Chusnah則表示，她來自熱帶國家，從未見過像梨山如此漂亮且五顏六色的樹葉，更深深愛上了台灣人的熱情。 

甲地農莊莊主同時也是和平區代表羅進玉特別安排學生體驗採甜柿，在過程中講解台灣甜柿分級及包裝，並準備梨山高麗菜與土雞給學生品嚐。參山處表示，Friendship in Taiwan (FIT)是非營利性旅遊組織，由熱心的台灣媳婦、馬來西亞籍新住民賴淑薇發起，為在台灣學習的外國學生規劃和安排旅行，目標是結合在台灣繼續接受教育的外國學生力量，成為推廣真正的台灣種子，透過社群及口碑行銷，讓外籍生都成為台灣觀光大使。 


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