外籍學生體驗梨山部落文化！直呼：超新鮮

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3天行程分別到新佳陽、梨山及環山等部落體驗部落文化與生活，並參觀最近很熱門的山谷燈光節；佳陽社區發展協會安排外籍學生們體驗原住民射箭、織布、鋸木和獵人步道巡禮等成年禮活動技藝，同時認識泰雅族紋面、彩虹橋等文化意涵。外籍生難得能接觸台灣原民文化，對泰雅族特有的紋面特別感到興趣，並有採收雪梨及甜柿的工作體驗，也在茶園中品茗認識高山茶，讓外籍生深入了解梨山產業文化。
來自越南的學生Pham Ngoc Anh笑著說：「部落的朋友非常溫暖又有才華，即使5度的天氣很冷，也讓我深深愛上梨山。這裡有美麗的山脈和茶園，更有好吃的水果，每個人一輩子都至少要去體驗過一次的部落生活，希望有機會可以帶越南的朋友來走走。」 印尼Wachidatin Nisaul Chusnah則表示，她來自熱帶國家，從未見過像梨山如此漂亮且五顏六色的樹葉，更深深愛上了台灣人的熱情。
甲地農莊莊主同時也是和平區代表羅進玉特別安排學生體驗採甜柿，在過程中講解台灣甜柿分級及包裝，並準備梨山高麗菜與土雞給學生品嚐。參山處表示，Friendship in Taiwan (FIT)是非營利性旅遊組織，由熱心的台灣媳婦、馬來西亞籍新住民賴淑薇發起，為在台灣學習的外國學生規劃和安排旅行，目標是結合在台灣繼續接受教育的外國學生力量，成為推廣真正的台灣種子，透過社群及口碑行銷，讓外籍生都成為台灣觀光大使。