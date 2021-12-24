《華燈》復古潮！大學生跑這辦「壽宴」　唱歌先拿號碼牌

我是廣告 請繼續往下閱讀
浪漫屋就是上個世代的KTV，和時下錢櫃、星據點隔成好幾間小包廂不同，這裡一桌桌圍著偌大的舞池，用發放號碼牌的方式，大家輪流高歌一曲，或是選擇點播舞曲來共舞，男女老少不分你我，素未謀面的人們，這一夜，一起唱、一起跳、一起舉杯到天亮。
來慶生的年輕人描述，這裡不是刻意仿古的舞廳，因為它「真的就是舞廳，旁邊還有叔叔阿姨在跳舞喝酒，好喜歡喔。」還有人說，一邊唱歌、旁邊的長輩們會跟著跳國標舞，如果臉皮夠厚，敢在陌生人面前開嗓，那這裡真的是唱歌的好地方，因為「每次唱完都會有人拍手，成就感滿滿。」
原先浪漫屋的主要客群都是退休的公務員居多，60多歲的長輩們平時沒事，來這聯誼練練國標舞，老闆林詩敏回憶，後來有人來借場地拍片，她也是照一般收費、沒多收錢，沒想到成了最佳活廣告，一個報一個，成了IG上的熱門打卡點，上班族、大學生接踵而至來辦「壽宴」。
和一般KTV計時制不同，浪漫屋採人頭計費，最貴的晚場每人300元，可抵熱炒和酒水消費，進場後能一路唱到凌晨；最便宜的則是上午9點到中午12點的早場，每人只要50元，就能免費享用研磨熱咖啡和Wi-Fi，也難怪零用錢有限的大學生忍不住脫口：「真的便宜」。
浪漫屋被稱為「北市舞池空間最大的卡拉OK」，室內空間約200坪，舞池就有60坪那麼大，座位數共160個，還有兩間包廂，分別能容納10人、18人，最佛心的是訂包廂不加價，年輕客人笑說，「整體而言這裡很適合練舞，堪比雙連站。」
老派的櫃台擺設，四處佈滿彩色燈串，加上閃亮的霓虹燈，還有一整面亮片彩帶牆，流連在這的Z世代感嘆：「好想活在80年代裡」，怎麼拍都好有氛圍的照片，讓人停不下快門鍵。不過這裡的歌本跟舞池一樣，老老的，沒有太多新歌，但是你想得到的歌，幾乎都有。