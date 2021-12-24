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《華燈》復古潮！大學生跑這辦「壽宴」　唱歌先拿號碼牌

▲台劇《華燈初上》掀起80年代復古風，林森北路附近的老派KTV「浪漫屋」，成為IG熱門打卡點。（圖／取自IG@kelly1110_）
▲台劇《華燈初上》掀起80年代復古風，林森北路附近的老派KTV「浪漫屋」，成為IG熱門打卡點。（圖／取自[email protected]_）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-24 08:00:00｜2021-12-24 10:01:23

今年底最熱門的Dress Code主題，無疑就是八零年代復古風了。林心如、楊謹華主演的《華燈初上》，以1988年台北林森北路條通商圈為背景，描述日式酒店媽媽桑羅雨儂和老闆娘蘇慶儀，以及旗下小姐在歡場上的愛恨情愁，這齣時代寫實劇讓復古風再度走紅，一間緊鄰林森北路的「老式KTV」，也成為時下年輕人辦「壽宴」的最夯據點。

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▲不少人相約這裡慶生，感受《華燈初上》1988年的劇情，怎麼拍都很懷舊復古。（圖／取自IG@resa6223540）
▲不少人相約這裡慶生，感受《華燈初上》1988年的時代背景，怎麼拍都很懷舊復古。（圖／取自[email protected]
座落在中山區錦州街的浪漫屋視聽歌唱城（後簡稱浪漫屋），位於不起眼的停車場旁，門口掛著有如上個世代的招牌，地處燈紅酒綠的林森北路，斗大紅字印著「純」，要是沒人領路，一般人根本不敢走進去，沒想到階梯往下走，藏著一個只能在電視劇上看到的八零年代。

▲在龍蛇雜處林森北路，門口掛著過時的招牌，一般年輕人壓根不會想踏入，這裡可是內行人才知的祕密基地。（圖／jackthetube提供）
▲在龍蛇雜處的林森北路，門口掛著過時招牌，一般年輕人壓根不會想踏入，這裡可是內行人才知的祕密基地。（圖／取自[email protected]
浪漫屋就是上個世代的KTV，和時下錢櫃、星據點隔成好幾間小包廂不同，這裡一桌桌圍著偌大的舞池，用發放號碼牌的方式，大家輪流高歌一曲，或是選擇點播舞曲來共舞，男女老少不分你我，素未謀面的人們，這一夜，一起唱、一起跳、一起舉杯到天亮。

來慶生的年輕人描述，這裡不是刻意仿古的舞廳，因為它「真的就是舞廳，旁邊還有叔叔阿姨在跳舞喝酒，好喜歡喔。」還有人說，一邊唱歌、旁邊的長輩們會跟著跳國標舞，如果臉皮夠厚，敢在陌生人面前開嗓，那這裡真的是唱歌的好地方，因為「每次唱完都會有人拍手，成就感滿滿。」

▲浪漫屋用發號碼牌的方式，輪到的人可以唱歌，或是點播舞曲跳舞。（圖／取自IG@chenyuan0126）
▲浪漫屋用發號碼牌的方式，輪到的人可以唱歌，或是點播舞曲讓全場跳舞。（圖／取自[email protected]
原先浪漫屋的主要客群都是退休的公務員居多，60多歲的長輩們平時沒事，來這聯誼練練國標舞，老闆林詩敏回憶，後來有人來借場地拍片，她也是照一般收費、沒多收錢，沒想到成了最佳活廣告，一個報一個，成了IG上的熱門打卡點，上班族、大學生接踵而至來辦「壽宴」。

▲整面亮片彩帶牆十分吸睛，店內必拍的招牌景點。（圖／取自wilsonliao__）
▲整面亮片彩帶牆十分吸睛，店內必拍的招牌景點。（圖／取自[email protected]__）
和一般KTV計時制不同，浪漫屋採人頭計費，最貴的晚場每人300元，可抵熱炒和酒水消費，進場後能一路唱到凌晨；最便宜的則是上午9點到中午12點的早場，每人只要50元，就能免費享用研磨熱咖啡和Wi-Fi，也難怪零用錢有限的大學生忍不住脫口：「真的便宜」。

浪漫屋被稱為「北市舞池空間最大的卡拉OK」，室內空間約200坪，舞池就有60坪那麼大，座位數共160個，還有兩間包廂，分別能容納10人、18人，最佛心的是訂包廂不加價，年輕客人笑說，「整體而言這裡很適合練舞，堪比雙連站。」

▲店內共有兩個用布簾隔開的包廂，分別可容納5~10人、10~18人，訂包廂不加價。（圖／取自IG@maunshyuan）
▲店內共有兩個用布簾隔開的包廂，分別可容納5~10人、10~18人，訂包廂不加價。（圖／取自[email protected]
老派的櫃台擺設，四處佈滿彩色燈串，加上閃亮的霓虹燈，還有一整面亮片彩帶牆，流連在這的Z世代感嘆：「好想活在80年代裡」，怎麼拍都好有氛圍的照片，讓人停不下快門鍵。不過這裡的歌本跟舞池一樣，老老的，沒有太多新歌，但是你想得到的歌，幾乎都有。

▲老派的擺設，怎麼拍都超有FU，殺掉不少底片。（圖／取自IG@piao6）
▲老派的擺設，怎麼拍都超有FU，殺掉不少底片。（圖／取自[email protected]

 

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