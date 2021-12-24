聖誕節買禮 柯文哲選「酒精瓶時鐘」：回去改成逆時鐘
新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，在五月中疫情蔓延期間，一度成為疫情熱區的萬華區，目前也逐漸恢復運行。台北市長柯文哲也選在西門町紅樓舉辦執政七週年記者會，不過在記者會前先前往西門町，採購聖誕節相關禮品。其中柯文哲更選擇了一款「壓扁的酒精瓶」所做成的時鐘為禮品，更直言「回去改成逆時鐘」。
記者丁上程／台北報導
2021-12-24 01:31:55
柯文哲日前前往西門紅樓參觀特色攤販，並藉此機會用台北通花費熊好券相關優惠。過程中經過一個以壓扁酒瓶作為手工藝品的特色攤販，柯文哲也特別駐足觀看，並且買了一個以「壓扁酒精瓶」做為時鐘本體的禮品，直言「買回家以後改成『逆時鐘』」也引起攤販業者與現場民眾笑聲。
而接著柯文哲也逛到另一攤販，是以喀什米爾的羊毛進行手工編織的攤販。攤商也熱情迎向柯文哲介紹衣飾以及圍巾等物品，最後柯文哲挑選了一條手工編織的喀什米爾圍巾，並表示是要帶回去給妻子陳佩琪的。
另一個以「電腦主機板」為原料，並製作相關公仔物品的攤商，也吸引柯文哲的駐足與觀賞，更直言「這是達人文化！」業者也向柯解釋，台灣是電子零件大國，因此會有很多報廢的電腦零件，因此會針對電腦主機板等零件組重新再利用，製成小型公仔，也讓許多外國人聞風而來。
柯文哲也親自動手體驗電子零件組成公仔的過程，而為了宣傳今年台北燈節，柯文哲也做成了「牛戰士」與今年牛年相呼應。只見柯文哲一步一步手持老虎鉗慢慢製成，過程中的困難也讓柯文哲直言「我會去騎一日雙塔，也不可能幹這種事。」不過最終仍舊完成「牛戰士」的組裝，並且宣傳今年的台北燈節相關活動。