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聖誕節去信義區賞雪？免費市集滑冰　還有夯爆名店初登場

▲年末最狂聖誕滑冰市集，爆夯萬客什鍋、Pastaio初登場。（圖／記者蕭涵云攝）
▲年末最狂聖誕滑冰市集，爆夯萬客什鍋、Pastaio初登場。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2021-12-25 09:00:00

宛如置身紐約公園的飄雪聖誕滑冰市集降臨台北信義區，在聖誕樹前穿上冰刀鞋溜冰，必逛4foodie集結的30家爆夯排隊美食，免費入場又吃又玩超過癮。名單上竟然還有爆難預約、一位難求的人氣夯店初登場，從台中紅到北上的萬客什鍋、號稱全台北最好吃的手工義大利麵Pastaio，都是第一次參加市集出攤，現場就吃得到招牌名菜也太幸福！吃上一輪絕對稱得上年末最狂。

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▲台北八德店根本搶不到位子的萬客什鍋，竟然在市集現場就可以吃到。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台北八德店根本搶不到位子的萬客什鍋，竟然在市集現場就可以吃到。（圖／記者蕭涵云攝）
只開放三天前預約的萬客什鍋，從台中起家，主打會噴火的麻油燒酒雞、剝皮辣椒雞等湯底，搭配麻油炸蛋和瓜仔肉飯等特色餐點，還有北部有夠少見的雲朵白糖粿，簡直讓饕客都暴動。

▲現場供應菜色豐富，主食、湯鍋到甜點都有。（圖／記者蕭涵云攝）
▲現場供應菜色豐富，主食、湯鍋到甜點都有。（圖／記者蕭涵云攝）
名氣響亮到插旗台北市八德路，連平日早上都時刻滿位。市集現場供應香蔥麵線和獨門湯鍋，新品濃厚酸筍土雞腿鍋，現點現做超燙嘴，鮮嫩雞肉、蛤蜊、丸子不手軟裝滿一杯，滋味酸香爽口。偷偷透露，現場還有隱藏版全新甜點，等你來開箱。

一開幕即風靡饕客，獲得全台北最好吃手工義大利麵稱號的Pastaio，在國父紀念館的門店天天客滿，還有不死心的客人在門外徘徊站崗，以每日新鮮現做的義大利麵聞名，烏賊寬扁麵、糖果餃、陀螺麵等豐富造型令人大開眼界。

▲每日新鮮現做手工義大利麵及道地美式漢堡，是創辦人Jim堅持的美味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲每日新鮮現做手工義大利麵及道地美式漢堡，是創辦人Jim堅持的美味。（圖／記者蕭涵云攝）
才剛進軍內湖開設二號店，竟抽空帶著主廚現身市集讓人好驚喜，帶來大人、小孩都喜歡的招牌松露起士貝殼麵，還可現刨松露增添風味，點餐才製作的濃郁風味，一吃就上癮！聯手LBC美式燻牛肉漢堡，真實呈現道地口味。

▲四平小館酸菜白肉鍋份量超滿杯！（圖／記者蕭涵云攝）
▲四平小館酸菜白肉鍋份量超滿杯！（圖／記者蕭涵云攝）
▲現場點餐燒烤，油花滿滿，香氣逼人。（圖／記者蕭涵云攝）
▲現場點餐燒烤，油花滿滿，香氣逼人。（圖／記者蕭涵云攝）
還有台北老字號四平小館，把長煙囪的銅鍋都搬來，熬煮美味酸菜白肉鍋及手工炸丸子。燒肉勵志現場直火碳烤牛腹肉，搭配溫泉蛋丼飯及濃郁咖喱飯，Seafood & Meat波波海鮮市集擺上活龍蝦坐鎮，調理3款鮮美龍蝦堡。

《聖誕滑冰市集》

時間：12/24(五)～12/26(日) 11:00am～22:00pm

地點：統一時代百貨台北店阪急2F夢廣場

▲男子漢們絕對熱愛的牛腹肉丼飯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲男子漢們絕對熱愛的牛腹肉丼飯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲美食陣容超強大的聖誕滑冰市集。（圖／記者蕭涵云攝）
▲美食陣容超強大的聖誕滑冰市集。（圖／記者蕭涵云攝）
▲越夜越美的滑冰場，降雪超浪漫。（圖／記者蕭涵云攝）
▲越夜越美的滑冰場，降雪超浪漫。（圖／記者蕭涵云攝）

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