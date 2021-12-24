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聖誕節台北信義區真的飄雪了？「這裡」能免費滑冰超浪漫

▲比出國還浪漫的飄雪聖誕滑冰市集，就在台北信義區。（圖／記者蕭涵云攝）
▲比出國還浪漫的飄雪聖誕滑冰市集，就在台北信義區。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2021-12-24 10:36:37｜2021-12-24 11:03:00

台北信義區竟然飄大雪！一座宛如置身紐約公園滑冰的聖誕市集，把超大型滑冰場搬來統一時代百貨阪急夢廣場，閃亮璀璨的巨型聖誕樹下頻頻飄降白雪，穿上冰刀鞋在可以眺望台北101的星空下溜上幾圈，搭配現場Live DJ表演，氣氛嗨到忍不住跟著節奏跳舞，更有4foodie集結30家爆夯排隊美食，有吃又有玩，竟然還免費入場。消息才悄悄曝光馬上引來粉絲＠好友邀約「想跟你去看看」，根本告白的前奏，比出國還浪漫！

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▲想要來場浪漫的飄雪滑冰約會，搭捷運就可到。（圖／記者蕭涵云攝）
▲想要來場浪漫的飄雪滑冰約會，搭捷運就可到。（圖／記者蕭涵云攝）
超夢幻雪點紛飛，和心愛的另一半手牽手，在炫彩聚光燈下滑冰，全場最放閃！忘記訂位肉肉聖誕樹大餐、搶不到高空景觀餐酒館看夕陽的男友們，這場巨浮誇的聖誕市集，讓你臨時抱佛腳當驚喜安排很可以！

▲信義區滿滿聖誕節氣氛，從市集就可拍到台北101七彩T-Pad大型燈網打造的動畫。（圖／記者蕭涵云攝）
▲信義區滿滿聖誕節氣氛，從市集就可拍到台北101七彩T-Pad大型燈網打造的動畫。（圖／記者蕭涵云攝）
▲懶得動手煮的超濃郁熱紅酒，香氣很足夠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲超濃郁熱紅酒，香氣很足夠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲沿著滑冰場周圍打上閃亮燈光好浪漫。（圖／記者蕭涵云攝）
▲沿著滑冰場周圍打上閃亮燈光好浪漫。（圖／記者蕭涵云攝）
面子極大的4foodie精選30攤超人氣美食，包含瘦子ESO代言的宇宙生煎包、東區超美新秀日式弍佃關東煮、公館復古霓虹迷幻純愛小吃部、東門網美咖啡廳A Fabules Day、IG超人氣草莓101塔Meat Up等，從漢堡、燒肉、義大利麵甚至火鍋通通有，配上手搖飲、咖啡、香檳和啤酒，竟然連這幾家爆夯訂不到位的當紅名店，現場都吃得到！

▲在市集用高腳杯吃Meat Up草莓101塔，還有奶昔和香檳，美得超浮誇。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在市集用高腳杯吃Meat Up草莓101塔，還有奶昔和香檳，美得超浮誇。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不用出國就可以體驗，彷彿造訪紐約的滑冰公園。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不用出國就可以體驗，彷彿造訪紐約的滑冰公園。（圖／記者蕭涵云攝）
▲辣炒年糕還有起士或粉紅醬口味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲辣炒年糕還有起士或粉紅醬口味。（圖／記者蕭涵云攝）
忘記特別打扮、下班就趕來參加派對的人也不用擔心，現場還有可愛的人體彩繪體驗，在眉毛畫上聖誕燈泡、眼尾裝飾聖誕樹、或用花朵當雀斑，不用套濾鏡拍照也很吸睛。現場Live DJ不間斷音樂秀，記得跟上節奏嗨拍短影音或限動。

▲各式美食名店出攤都沒在客氣，把店裡氛圍直接帶來現場。（圖／記者蕭涵云攝）
▲各式美食名店出攤都沒在客氣，把店裡氛圍直接帶來現場。（圖／記者蕭涵云攝）
▲手腳協調的滑冰高手還跟著DJ音樂節奏跳舞。（圖／記者蕭涵云攝）
▲手腳協調的滑冰高手還跟著DJ音樂節奏跳舞。（圖／記者蕭涵云攝）
▲港式鴛鴦奶茶裝在聖誕樹，和戴著圍巾的薑餅人造型瓶中，變得更好喝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲港式鴛鴦奶茶裝在聖誕樹，和戴著圍巾的薑餅人造型瓶中，變得更好喝。（圖／記者蕭涵云攝）
粉專上已有不少網友關心如何參加滑冰活動，現場可是備有各尺寸滑冰鞋，還有安全帽、護膝等防護用具通通幫你準備好。聖誕假日期間限定三天免費入場，比往年都盛大的年末最狂市集，就在台北信義區，錯過再等一年。

《聖誕滑冰市集》

時間：12/24(五)～12/26(日) 11:00am～22:00pm

地點：統一時代百貨台北店阪急2F夢廣場

▲網美咖啡廳A Fabules Day提供垂涎可頌及肉桂捲。（圖／記者蕭涵云攝）
▲網美咖啡廳A Fabules Day提供垂涎可頌及肉桂捲。（圖／記者蕭涵云攝）▲迷幻氣氛的純愛小吃部，每次經過都好像有點微醺。（圖／記者蕭涵云攝）
▲迷幻氣氛的純愛小吃部，每次經過都好像有點微醺。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雪景下的DJ台還有聖誕樹當背景，氣氛超嗨。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雪景下的DJ台還有聖誕樹當背景，氣氛超嗨。（圖／記者蕭涵云攝）
▲市集強者週末炸雞俱樂部，製造一波波排隊人潮，好不容易才搶拍到門面。（圖／記者蕭涵云攝）
▲市集強者週末炸雞俱樂部，製造一波波排隊人潮，好不容易才搶拍到門面。（圖／記者蕭涵云攝）
▲主打厚磅奶蓋和奶茶特調的抿茶，喝完忍不住想抿嘴。（圖／記者蕭涵云攝）
▲主打厚磅奶蓋和奶茶特調的抿茶，喝完忍不住想抿嘴。（圖／記者蕭涵云攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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