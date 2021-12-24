聖誕節台北信義區真的飄雪了？「這裡」能免費滑冰超浪漫
台北信義區竟然飄大雪！一座宛如置身紐約公園滑冰的聖誕市集，把超大型滑冰場搬來統一時代百貨阪急夢廣場，閃亮璀璨的巨型聖誕樹下頻頻飄降白雪，穿上冰刀鞋在可以眺望台北101的星空下溜上幾圈，搭配現場Live DJ表演，氣氛嗨到忍不住跟著節奏跳舞，更有4foodie集結30家爆夯排隊美食，有吃又有玩，竟然還免費入場。消息才悄悄曝光馬上引來粉絲＠好友邀約「想跟你去看看」，根本告白的前奏，比出國還浪漫！
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-24 10:36:37｜2021-12-24 11:03:00
超夢幻雪點紛飛，和心愛的另一半手牽手，在炫彩聚光燈下滑冰，全場最放閃！忘記訂位肉肉聖誕樹大餐、搶不到高空景觀餐酒館看夕陽的男友們，這場巨浮誇的聖誕市集，讓你臨時抱佛腳當驚喜安排很可以！
面子極大的4foodie精選30攤超人氣美食，包含瘦子ESO代言的宇宙生煎包、東區超美新秀日式弍佃關東煮、公館復古霓虹迷幻純愛小吃部、東門網美咖啡廳A Fabules Day、IG超人氣草莓101塔Meat Up等，從漢堡、燒肉、義大利麵甚至火鍋通通有，配上手搖飲、咖啡、香檳和啤酒，竟然連這幾家爆夯訂不到位的當紅名店，現場都吃得到！
忘記特別打扮、下班就趕來參加派對的人也不用擔心，現場還有可愛的人體彩繪體驗，在眉毛畫上聖誕燈泡、眼尾裝飾聖誕樹、或用花朵當雀斑，不用套濾鏡拍照也很吸睛。現場Live DJ不間斷音樂秀，記得跟上節奏嗨拍短影音或限動。
粉專上已有不少網友關心如何參加滑冰活動，現場可是備有各尺寸滑冰鞋，還有安全帽、護膝等防護用具通通幫你準備好。聖誕假日期間限定三天免費入場，比往年都盛大的年末最狂市集，就在台北信義區，錯過再等一年。
《聖誕滑冰市集》
時間：12/24(五)～12/26(日) 11:00am～22:00pm
地點：統一時代百貨台北店阪急2F夢廣場