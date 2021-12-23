聖誕大餐「浮誇」比一比？肉肉聖誕樹、和牛海嘯才叫狂

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最會炒High氣氛的乾杯燒肉居酒屋，即日起至明年1月2日推出「聖誕跨年派對套餐」，主打霸氣十足的和牛拼盤，最吸睛的莫過於鋪滿6片鹽蔥燒的「肉肉聖誕樹」最浮誇！搭配澳洲和牛3款牛五花、鹽昆布上等角切、台灣豬五花、奶油雞腿肉、草蝦、干貝等海陸食材。
今年更加入牛小腸、牛肚、摩茲鍋等少見的和牛內臟料理，有「和牛牛奶糖」暱稱的和牛內臟，吃得到濃郁膠原蛋白，越嚼越香甜。全套一口氣可以吃到近20種不同的頂級菜色，CP值超高耶。
業者表示聖誕節當天訂位幾乎全滿，僅剩部分時段可訂，但配合跨年倒數，乾杯許多分店有加開下午時段與延長營業時間至半夜，如ATT信義店、高雄五福店、乾杯BAR敦南店營業至凌晨2點，想吃的民眾趕緊撥電話訂位囉。
藏王極上鍋物 和牛海嘯一波波、超狂海鮮船入港
粉絲敲到碗破，終於盼到藏王極上鍋物台北首店，將於12/24正式插旗天母大葉高島屋，特別打造視覺震撼的「和牛海陸饗宴四人套餐」可以一路吃到跨年。除了有巨量日本A5、澳洲、美國等三大頂級和牛共32盎司！載有高檔龍蝦、季節螃蟹、無毒大草蝦、野生花蝦、南美甜白蝦、活凍軟絲、蛤蜊、台灣鱸魚等八大水產的超澎湃海鮮船，讓大家頂級食材吃不停。
天母夜貓族可開心了，藏王天母店是大葉高島屋館內首間於打烊後，仍營業至晚上11點的深夜食堂。店內竟有獨家墨魚牛奶、季節限定鮮蟹湯底等多達20種的特殊鍋底，高達60款的豐富套餐（光看菜單就選擇障礙發作）。連醬料台也提供超過20種選擇，泰式酸辣醬、山葵美乃滋等口味相當特別。
現在已可搶先預約聖誕節及跨年，藏王極上鍋物天母店開幕祭出超多優惠，當月壽星消費可享日本和牛鍋系列88折，四人以上同行再贈「神肉蛋糕」等好康，還有來店禮、開幕首七日優惠、及大份量和牛抽獎活動。
老乾杯 重量級豪牛耶誕寶盒、一次吃8款和牛
主攻頂級客群的老乾杯燒肉，即日起至明年1月2日推出「銀冬の蔵」主題的「聖誕豪牛套餐」，超浮誇集結限定熟成冷藏牛舌、和牛牛五花、和牛角切、牛肚、老乾杯雲丹和牛壽司、老乾杯紛雪燒、特選和牛姿切燒等7款頂級肉品。餐桌上的焦點C位，當然是裝有夢幻級口感的「日本和牛上等牛排耶誕寶盒」，簡直是把和牛寶藏擺上桌！
搭配私藏菜色鮭魚親子炊飯，天然虎蝦、軟絲、干貝等海鮮食材，還有老乾杯獨家代理的日本吟釀酒滿壽泉，只要忙著好好享受專人貼心的桌邊服務就夠。針對跨年老乾杯改為全天候營業不停歇，其中台中市政店更於12月31日延長營業時間至凌晨1點半。
黑毛屋本家 A5日本和牛海陸搭西班牙伊比利豬
正宗日式鍋物黑毛屋本家即日起至明年1/23，祭出日本A5和牛海陸套餐，以A5頂級日本和牛、上選日本和牛，搭配西班牙BELLOTA伊比利豬，同時享有涮涮鍋與鮮美貝貝鍋兩種湯頭。
除了有一整隻波士頓龍蝦入鍋，還可品嚐到鮭魚、廣島牡蠣、日本干貝、文蛤、海瓜子等多樣食材，套餐都附上料理長特製手工肉丸、季節野菜拼盤，或日本新潟縣產米與雜炊等選食，精緻食材也能豐盛吃超飽。