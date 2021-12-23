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聖誕大餐「浮誇」比一比？肉肉聖誕樹、和牛海嘯才叫狂

▲慶祝聖誕節和跨年什麼點子最狂？就用浮誇牛肉來征服大家的胃吧。（圖／乾杯提供、記者蕭涵云攝）
▲慶祝聖誕節和跨年什麼點子最狂？就用浮誇牛肉來征服大家的胃吧。（圖／乾杯提供、記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-12-23 12:35:57

聖誕大餐就是要比浮誇！慶祝聖誕節什麼點子最狂？就用豪邁海派的牛肉來征服大家的胃吧，各大餐廳主攻台灣粉絲最愛的燒肉和火鍋兩大吃法，推出視覺效果超震撼的聖誕大餐來寵客，乾杯燒肉居酒屋在桌上蓋起一顆肉肉聖誕樹，藏王極上鍋物插旗大葉高島屋，澎湃肉盤一波波打造和牛海嘯，搭配超狂海鮮船入港。業者表示聖誕節訂位超滿，剩下不到ㄧ成的座位大家趕緊打電話搶訂，偷偷告訴大家，跨年席次晚餐已近九成滿，但中午和下午時段都還有機會吃到喔。

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乾杯燒肉居酒屋　肉肉聖誕樹、和牛牛奶糖

最會炒High氣氛的乾杯燒肉居酒屋，即日起至明年1月2日推出「聖誕跨年派對套餐」，主打霸氣十足的和牛拼盤，最吸睛的莫過於鋪滿6片鹽蔥燒的「肉肉聖誕樹」最浮誇！搭配澳洲和牛3款牛五花、鹽昆布上等角切、台灣豬五花、奶油雞腿肉、草蝦、干貝等海陸食材。

▲聖誕跨年雙人限定套餐，售價2,280元+10％服務費。（圖／乾杯提供）
▲聖誕跨年雙人限定套餐，售價2,280元+10％服務費。（圖／乾杯提供）
今年更加入牛小腸、牛肚、摩茲鍋等少見的和牛內臟料理，有「和牛牛奶糖」暱稱的和牛內臟，吃得到濃郁膠原蛋白，越嚼越香甜。全套一口氣可以吃到近20種不同的頂級菜色，CP值超高耶。

▲聖誕跨年派對套餐（4～6人），售價4,680元+10％服務費。（圖／乾杯提供）
▲聖誕跨年派對套餐（4～6人），售價4,680元+10％服務費。（圖／乾杯提供）
業者表示聖誕節當天訂位幾乎全滿，僅剩部分時段可訂，但配合跨年倒數，乾杯許多分店有加開下午時段與延長營業時間至半夜，如ATT信義店、高雄五福店、乾杯BAR敦南店營業至凌晨2點，想吃的民眾趕緊撥電話訂位囉。

▲藏王極上鍋物聖誕跨年和牛饗宴四人套餐，開幕慶8折，特價6,888元（原價8,600元）。（圖／記者蕭涵云攝）
▲藏王極上鍋物聖誕跨年和牛饗宴四人套餐，開幕慶8折，特價6,888元（原價8,600元）。（圖／記者蕭涵云攝）
▲頂級日本A5和牛肋眼、美國頂級SRF和牛霜降及澳洲頂級Westholme和牛紐約客等浮誇肉品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲頂級日本A5和牛肋眼、美國頂級SRF和牛霜降及澳洲頂級Westholme和牛紐約客等浮誇肉品。（圖／記者蕭涵云攝）
藏王極上鍋物　和牛海嘯一波波、超狂海鮮船入港

粉絲敲到碗破，終於盼到藏王極上鍋物台北首店，將於12/24正式插旗天母大葉高島屋，特別打造視覺震撼的「和牛海陸饗宴四人套餐」可以一路吃到跨年。除了有巨量日本A5、澳洲、美國等三大頂級和牛共32盎司！載有高檔龍蝦、季節螃蟹、無毒大草蝦、野生花蝦、南美甜白蝦、活凍軟絲、蛤蜊、台灣鱸魚等八大水產的超澎湃海鮮船，讓大家頂級食材吃不停。

▲載有超澎湃漁獲的海鮮船開上桌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲載有超澎湃漁獲的海鮮船開上桌。（圖／記者蕭涵云攝）
天母夜貓族可開心了，藏王天母店是大葉高島屋館內首間於打烊後，仍營業至晚上11點的深夜食堂。店內竟有獨家墨魚牛奶、季節限定鮮蟹湯底等多達20種的特殊鍋底，高達60款的豐富套餐（光看菜單就選擇障礙發作）。連醬料台也提供超過20種選擇，泰式酸辣醬、山葵美乃滋等口味相當特別。

▲選擇障礙的各種風味醬料，可自行調配出喜歡的口味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲選擇障礙的各種風味醬料，可自行調配出喜歡的口味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲藏王極上鍋物是大葉高島屋館內首間於打烊後，仍營業至晚上11點的深夜食堂，供應最低380元起的鍋物選擇。（圖／記者蕭涵云攝）
▲藏王極上鍋物是大葉高島屋館內首間於打烊後，仍營業至晚上11點的深夜食堂，供應最低380元起的鍋物選擇。（圖／記者蕭涵云攝）
現在已可搶先預約聖誕節及跨年，藏王極上鍋物天母店開幕祭出超多優惠，當月壽星消費可享日本和牛鍋系列88折，四人以上同行再贈「神肉蛋糕」等好康，還有來店禮、開幕首七日優惠、及大份量和牛抽獎活動。

▲老乾杯「聖誕豪牛套餐」，每人售價2,270元+10％服務費，最低2人起。（圖／乾杯提供）
▲老乾杯「聖誕豪牛套餐」，每人售價2,270元+10％服務費，最低2人起。（圖／乾杯提供）
老乾杯　重量級豪牛耶誕寶盒、一次吃8款和牛

主攻頂級客群的老乾杯燒肉，即日起至明年1月2日推出「銀冬の蔵」主題的「聖誕豪牛套餐」，超浮誇集結限定熟成冷藏牛舌、和牛牛五花、和牛角切、牛肚、老乾杯雲丹和牛壽司、老乾杯紛雪燒、特選和牛姿切燒等7款頂級肉品。餐桌上的焦點C位，當然是裝有夢幻級口感的「日本和牛上等牛排耶誕寶盒」，簡直是把和牛寶藏擺上桌！

搭配私藏菜色鮭魚親子炊飯，天然虎蝦、軟絲、干貝等海鮮食材，還有老乾杯獨家代理的日本吟釀酒滿壽泉，只要忙著好好享受專人貼心的桌邊服務就夠。針對跨年老乾杯改為全天候營業不停歇，其中台中市政店更於12月31日延長營業時間至凌晨1點半。

▲黑毛屋本家聖誕跨年套餐，雙人3,980元、四人7,680元 + 10％服務費。（圖／黑毛屋本家提供）
▲黑毛屋本家聖誕跨年套餐，雙人3,980元、四人7,680元 + 10％服務費。（圖／黑毛屋本家提供）
黑毛屋本家　A5日本和牛海陸搭西班牙伊比利豬

正宗日式鍋物黑毛屋本家即日起至明年1/23，祭出日本A5和牛海陸套餐，以A5頂級日本和牛、上選日本和牛，搭配西班牙BELLOTA伊比利豬，同時享有涮涮鍋與鮮美貝貝鍋兩種湯頭。

除了有一整隻波士頓龍蝦入鍋，還可品嚐到鮭魚、廣島牡蠣、日本干貝、文蛤、海瓜子等多樣食材，套餐都附上料理長特製手工肉丸、季節野菜拼盤，或日本新潟縣產米與雜炊等選食，精緻食材也能豐盛吃超飽。


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