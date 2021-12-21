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台北101跨年煙火「五大必拍亮點」曝光！要求婚告白快看

▲2022台北101跨年煙火五大必拍亮點，包括愛心展翅、七彩火花HAPPY NEW YEAR。（圖／台北101提供）
▲2022台北101跨年煙火五大必拍亮點，包括愛心展翅、七彩火花HAPPY NEW YEAR。（圖／台北101提供）

記者蕭涵云/台北報導

2021-12-21 15:38:56

眾所期待的2022台北101跨年煙火，籌劃半年今（21）日首度曝光模擬動畫，預計將施放總時長設計360秒、1萬6千發高空煙火，《NOWnews今日新聞》為大家搶先曝光，全球首見的高樓「動態展翅煙火」與「高空愛心煙火」，還有HAPPY NEW YEAR、七彩漸層火花、浪漫桃花等5大必拍亮點。

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今年2021-2022年台北101跨年煙火大秀，以「迎向美好未來」為主題，延續2020-2021年大受好評的「360度立體特效輪狀煙火」，融入知名台灣歌謠《桃花過渡》交響樂曲，並第四度結合T-Pad大型燈網，以華麗動畫豐富煙火大秀的視覺效果，讓跨年氣氛更熱鬧。

▲每年一定要收藏的HAPPY NEW YEAR。（圖／台北101提供）
▲每年一定要收藏的HAPPY NEW YEAR。（圖／台北101提供）
HAPPY NEW YEAR火樹銀花

台北101煙火一揭幕就給大家興奮的HAPPY NEW YEAR火樹銀花！燦爛線狀煙火自建築向外放射，點亮天際。

▲360度立體特效輪狀煙火搭配花朵動畫。（圖／台北101提供）
▲360度立體特效輪狀煙火搭配花朵動畫。（圖／台北101提供）
360度立體特效輪狀煙火

以360度立體特效輪狀煙火，搭配夢幻飄移在台北101的桃花動畫，特別的空間感以及紅花綠葉的色調，營造開枝散葉的繁盛意象。

▲女生看了一定會尖叫的愛心煙火。（圖／台北101提供）
▲女生看了一定會尖叫的愛心煙火。（圖／台北101提供）
首創愛心展現希望

首創由高空動畫搭配愛心煙火，虛實交錯的熱烈火紅，彷彿為台北101及我們，畫上大大的希望與愛。超浪漫的景象女孩一定要拍爆！男生記得不要錯過時機，趁這一環節好好和身邊的人示愛啊。

▲今年絕對不能錯過的展翅煙火。（圖／台北101提供）
▲今年絕對不能錯過的展翅煙火。（圖／台北101提供）
首見動態展翅翱翔

有沒有看錯？台北101大樓竟然裝上了翅膀！全球首見的高樓動態展翅煙火，在建築物上散射金黃碧藍色的光束煙火，彷彿一雙準備飛翔的翅膀，令人驚艷。

▲七彩火樹銀花。（圖／台北101提供）
▲七彩火樹銀花。（圖／台北101提供）
七彩漸層耀眼彩虹

台北101跨年煙火，最著名的便是沿著建築物向上攀升施放的煙花，逐漸推疊高潮！今年有七彩漸層的火花，將整棟台北101變成彩虹般耀眼。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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