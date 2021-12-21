台北101跨年煙火「五大必拍亮點」曝光！要求婚告白快看
眾所期待的2022台北101跨年煙火，籌劃半年今（21）日首度曝光模擬動畫，預計將施放總時長設計360秒、1萬6千發高空煙火，《NOWnews今日新聞》為大家搶先曝光，全球首見的高樓「動態展翅煙火」與「高空愛心煙火」，還有HAPPY NEW YEAR、七彩漸層火花、浪漫桃花等5大必拍亮點。
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-21 15:38:56
今年2021-2022年台北101跨年煙火大秀，以「迎向美好未來」為主題，延續2020-2021年大受好評的「360度立體特效輪狀煙火」，融入知名台灣歌謠《桃花過渡》交響樂曲，並第四度結合T-Pad大型燈網，以華麗動畫豐富煙火大秀的視覺效果，讓跨年氣氛更熱鬧。
HAPPY NEW YEAR火樹銀花
台北101煙火一揭幕就給大家興奮的HAPPY NEW YEAR火樹銀花！燦爛線狀煙火自建築向外放射，點亮天際。
360度立體特效輪狀煙火
以360度立體特效輪狀煙火，搭配夢幻飄移在台北101的桃花動畫，特別的空間感以及紅花綠葉的色調，營造開枝散葉的繁盛意象。
首創愛心展現希望
首創由高空動畫搭配愛心煙火，虛實交錯的熱烈火紅，彷彿為台北101及我們，畫上大大的希望與愛。超浪漫的景象女孩一定要拍爆！男生記得不要錯過時機，趁這一環節好好和身邊的人示愛啊。
首見動態展翅翱翔
有沒有看錯？台北101大樓竟然裝上了翅膀！全球首見的高樓動態展翅煙火，在建築物上散射金黃碧藍色的光束煙火，彷彿一雙準備飛翔的翅膀，令人驚艷。
七彩漸層耀眼彩虹
台北101跨年煙火，最著名的便是沿著建築物向上攀升施放的煙花，逐漸推疊高潮！今年有七彩漸層的火花，將整棟台北101變成彩虹般耀眼。
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