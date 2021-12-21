2022台北101跨年煙火曝光！「愛心展翅」360秒放1萬6千發
2022年即將到來，最受矚目的台北101跨年煙火大秀，今（21）日公布模擬動畫，將全球首次在高樓架設展演「動態展翅煙火」與「高空愛心煙火」，總時長設計360秒，比去年300秒還長，將嗨放1萬6千發高空煙火，並結合T-Pad大型燈網動畫串連演出。
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-21 14:57:54
台北101董事長張學舜自豪表示：「每年沒有看到台北101煙火，彷彿沒有跨到年！」今年2021-2022年台北101跨年煙火大秀，以「迎向美好未來」為主題，籌劃半年時間，不僅延續2020-2021年大受好評的「360度立體特效輪狀煙火」，更創新設計全球首次在高樓架設展演「動態展翅煙火」與「高空愛心煙火」。
融入知名台灣歌謠《桃花過渡》交響樂曲，並第四度融合T-Pad大型燈網，結合豐富動畫，為年末信義區增添炫目畫面，豐富煙火大秀的視覺效果更升級，主打歡慶熱鬧、愉悅的過年氣氛。
台北101董事長張學舜特別提及，「這兩年受到新冠疫情影響，目前仍無法正常生活，尤其是跨境旅行等活動。以『迎向美好未來』主題，希望台北101璀璨的煙火，能夠向世人傳達療癒的力量，也向全世界展現台灣，一起迎接希望，恢復正常生活的2022年。」他強調：「今年台北101跨年煙火，是史上最長的360秒，全屬公益性質的活動，完全沒有盈利！」也特別感謝贊助的中國信託、中華電信及陽明海運。
即使世界多地已取消煙火活動，張學舜強調「台北101跨年煙火大秀一定會施放」，表示本次跨年活動會完全配合臺北市政府及中央指揮中心的防疫措施。今年台北101還在4樓中庭打造浮誇的法式玫瑰聖誕莊園，每天都吸引大批人潮，記得安排提早去逛。
※【NOWnews 今日新聞
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