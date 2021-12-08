一次拍滿12個夢幻耶誕場景！法式城堡玫瑰花海竟然在台北
最熱鬧的台北信義區，向來是每年耶誕氣氛最為濃厚的地方，除了銀灰聖誕燈光秀外，竟然空降一座法式莊園，還有滿滿玫瑰花海在這裡？台北101今年整合整合購物中心、辦公大樓，並首次串連信義區空橋與台北101觀景台，裡裡外外打造近30處華麗的燈飾造景與耶誕打卡點，精選12個必拍夢幻耶誕場景，讓你一次拍滿令人稱羨的最強耶誕美照。
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-08 08:00:00｜2021-12-08 09:49:24
異國風十足的「法式莊園」，座落於台北101購物中心四樓都會廣場，途經金色皇冠的圍欄，走進白色石獅子守護、滿佈玫瑰花海的庭園景觀，坐在爬滿玫瑰藤蔓與華麗燈飾的涼亭一隅，讓滿滿花海簇擁著你，絕美打卡點冠軍必須拍好拍滿。
別錯過一旁歐式布幔下設有巨型水晶吊燈，還可以坐在歐式絨布國王椅上與雪白小鹿合影，或逛逛市集啜飲一杯紅酒，感受濃厚耶誕氣息。
或來到「時光故事小站」聖誕樹與壁爐圍繞著的紅色主人椅上，坐著喝一口溫暖的咖啡。再走到「新年倒數驚喜屋」的一旁，和比人還要高的聖誕樹合照，再找找看擺滿禮物的屋子裡面，藏有什麼女人最無法抵擋的驚喜。
走向戶外的「璀璨大道」，穿梭於「希望號角」中，以經典幸運星符碼打造的「DIOR Lucky Star耶誕樹」，可以與101夜景合影的「浪漫星月」，令人驚艷的藝術裝置，在炫爛亮麗的燈飾照亮下，浪漫又幸福。
登上變身「天際奇幻樂園」的台北101觀景台，躺在「雲中星月」與星空合影，或戴上「天使之翼」、坐在「空中雲彩」中、和「一生一世」愛心花環美美合照。
別忘了走一趟化身「當代美術館」的辦公大樓，今年與楊英風美術館攜手合作「2022希望」，將國際知名雕塑大師楊英風、楊奉琛父子檔，充滿土地情感的大型現代雕塑作品，在裡外空間打造成「公共藝術地標」。12月更開展爵士音樂會、戶外音樂市集等活動，熱鬧非凡。