銀灰聖誕5大必拍場景燈光秀！信義區雪白森林這樣拍最美

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超越往年大手筆使用百萬顆燈泡，打造最長「300米星光步道燈海」及全台首創「3.5米球體星空光廊」，在連結A11及A9的空橋最前方一站，記得取景者可以稍微把鏡頭放低一點，由下往上拍出延伸感，不只一次把綠蔭和星球都拍進去，主角還能拍出大長腿。
「A9迷霧森林首創絕美雪白鞦韆」，藏在數棵銀雪聖誕樹及巨型灰白雪球中，坐在白色鞦韆上頭拍起來很可愛。推薦利用聖誕樹層疊錯落的空間感，拍出隱身樹叢的趣味，讓你的美照更特別。
最後到「A4愛的魔境」前利用鏡射效果，從背影往魔鏡拍過去，將漂亮的正臉藏在鏡中，記得還可以穿上露背裝，一次秀出最美的正反身影。
即日起至2022年1月3日，開放耶誕希望之樹及超絕美雪白森林拍攝，今年邀請金曲音樂創作者陳建騏，打造2首原創信義獨家耶誕歌曲，聯手世大運光雕秀設計統籌燈光設計余明憲，打造「沉浸式耶誕希望之森」，夢幻光雕漸變及音樂起伏，每日17:00～22:00還有炫彩燈光飄雪！每30分鐘一場，天天15場，全展期共近600場的飄雪燈光秀，是歷年來最多場的最高規格。
新光三越信義新天地搭配活動，全館逾1,000座耶誕造景，超過20家品牌聯手打造節慶森林隨你拍，還邀請「萬秀洗衣店」團隊，策劃《循環時尚的耶誕櫥窗》，時髦台味現在最潮！特別設有信義耶誕拍貼機，當日憑四館任意消費發票於A11 1F服務台兌換代幣，即可免費使用拍貼機拍照乙次。