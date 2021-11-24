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銀灰聖誕5大必拍場景燈光秀！信義區雪白森林這樣拍最美

▲最時尚聖誕場景怎麼拍？5大攻略搭銀灰燈光超美。（圖／新光三越提供）
▲最時尚聖誕場景怎麼拍？5大攻略搭銀灰燈光超美。（圖／新光三越提供）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-24 07:05:00

每年聖誕節最浪漫的台北信義區再度點燈，必逛的香堤廣場，今年新光三越訂製了17米高的夢幻銀灰「耶誕希望之樹」，搭配百萬顆燈海及燈光秀，烘托5大必拍時尚場景，不用出遠門就能擁有華麗的聖誕美照，最驚豔的拍攝角度這篇通通傳授給你！

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▲最時尚聖誕場景怎麼拍？5大攻略搭銀灰燈光超美。（圖／新光三越提供）
▲拍照前還可下載有光芒效果的濾鏡，照片拍出閃亮亮一秒升級。（圖／新光三越提供）
首先當然是視覺焦點中心的「17米訂製夢幻灰耶誕希望之樹」，站在有著近百顆特別訂製耶誕球及十萬顆燈泡打造的巨大聖誕樹前方，由後方的新光三越A11為你打燈，並延伸閃亮燈海作為背景，想拍出氣勢最滿的主照就在這。

▲空橋白天有綠蔭、晚上有燈海，怎麼拍都美。（圖／新光三越提供）
▲空橋白天有綠蔭、晚上有燈海，怎麼拍都美。（圖／新光三越提供）
▲散步在300米長的燈海下好浪漫。（圖／新光三越提供）
▲散步在300米長的燈海下好浪漫。（圖／新光三越提供）
超越往年大手筆使用百萬顆燈泡，打造最長「300米星光步道燈海」及全台首創「3.5米球體星空光廊」，在連結A11及A9的空橋最前方一站，記得取景者可以稍微把鏡頭放低一點，由下往上拍出延伸感，不只一次把綠蔭和星球都拍進去，主角還能拍出大長腿。

▲別錯過迷霧森林鞦韆。（圖／新光三越提供）
▲別錯過迷霧森林鞦韆。（圖／新光三越提供）
「A9迷霧森林首創絕美雪白鞦韆」，藏在數棵銀雪聖誕樹及巨型灰白雪球中，坐在白色鞦韆上頭拍起來很可愛。推薦利用聖誕樹層疊錯落的空間感，拍出隱身樹叢的趣味，讓你的美照更特別。

▲近拍、遠拍都試試看，找出獨特角度為美照加分。（圖／新光三越提供）
▲近拍、遠拍都試試看，找出獨特角度為美照加分。（圖／新光三越提供）
最後到「A4愛的魔境」前利用鏡射效果，從背影往魔鏡拍過去，將漂亮的正臉藏在鏡中，記得還可以穿上露背裝，一次秀出最美的正反身影。

▲常見的鏡射效果，其實不難掌握。（圖／新光三越提供）
▲常見的鏡射效果，其實不難掌握。（圖／新光三越提供）
即日起至2022年1月3日，開放耶誕希望之樹及超絕美雪白森林拍攝，今年邀請金曲音樂創作者陳建騏，打造2首原創信義獨家耶誕歌曲，聯手世大運光雕秀設計統籌燈光設計余明憲，打造「沉浸式耶誕希望之森」，夢幻光雕漸變及音樂起伏，每日17:00～22:00還有炫彩燈光飄雪！每30分鐘一場，天天15場，全展期共近600場的飄雪燈光秀，是歷年來最多場的最高規格。

▲萬秀耶誕藝術櫥窗特展於A11 4F。（圖／新光三越提供）
▲萬秀耶誕藝術櫥窗特展於A11 4F。（圖／新光三越提供）
新光三越信義新天地搭配活動，全館逾1,000座耶誕造景，超過20家品牌聯手打造節慶森林隨你拍，還邀請「萬秀洗衣店」團隊，策劃《循環時尚的耶誕櫥窗》，時髦台味現在最潮！特別設有信義耶誕拍貼機，當日憑四館任意消費發票於A11 1F服務台兌換代幣，即可免費使用拍貼機拍照乙次。


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