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波力互動特展登高雄，駕駛救援小英雄角色小車車體驗救援任務

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-12-24 02:55:20

波力與變形英雄救援小隊現身高雄駁二P2倉庫，為孩子期盼已久的《救援小英雄波力互動特展》慶祝開展！展區包含多樣化的互動遊戲與主題，一個又一個嶄新的任務體驗，讓孩子能也能夠加入救援團隊！和波力、安寶、羅伊、赫利一起接受挑戰！

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波力互動特展登高雄，駕駛救援小英雄角色小車車體驗救援任務。（圖：寬宏藝術提供）
波力互動特展登高雄，駕駛救援小英雄角色小車車體驗救援任務。（圖：寬宏藝術提供）
本次展覽將駁二P2倉庫打造成布魯姆斯小鎮，更策劃多項設施，要讓小朋友實際體驗成為小英雄的必經關卡，玩好玩滿！展區最大亮點為駕訓中心，小孩們可駕駛的各種救援小英雄角色小車車，搭配途中小任務，實際體驗波力與夥伴們日常的救援任務！實際駕車開不夠沒關係！本展推出救援小英雄版的RC小賽車！多了一種遠端遙控的體驗，透過模擬的賽車車道，感受一下RC賽車的快感，絕對小孩們為之瘋狂，玩翻天！除了超人氣駕訓中心設施外，展區也規劃能讓小朋友健全發展的設施，像是救援小隊運動場內有許多鍛鍊小朋友肢體協調與肌力的項目，讓孩子們盡情放電，透過小小關卡讓孩子們思考如何突破障礙，心智發展更健全；當然互動與益智的遊戲不能少，拿起水管跟著羅伊一同出發滅火去，考驗孩子們的反應力與精準度，一起達成滅火任務！最後當然是小朋友與心中偶像英雄近距離互動的粉絲見面會，讓波力、安寶、羅伊與赫利帶著孩子們唱歌跳舞，拍下合照、留下美麗的回憶！2022寒假春節親子互動首選，帶著孩子一起前進駁二藝術特區，跟著救援小英雄們出任務囉！《救援小英雄波力互動特展》於駁二P2展出，展覽時間為2021年12月23日至2022年3月1日，售票請洽寬宏售票

波力互動特展登高雄，駕駛救援小英雄角色小車車體驗救援任務。（圖：寬宏藝術提供）
波力互動特展登高雄，駕駛救援小英雄角色小車車體驗救援任務。（圖：寬宏藝術提供）
波力互動特展登高雄，駕駛救援小英雄角色小車車體驗救援任務。（圖：寬宏藝術提供）
波力互動特展登高雄，駕駛救援小英雄角色小車車體驗救援任務。（圖：寬宏藝術提供）
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