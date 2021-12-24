NOW早報／蕾神收槌了！最終文爆王力宏「從未真的道歉」

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「李王婚變」鬧得沸沸揚揚，by2妹妹Yumi和徐若瑄被網友質疑是小三，黑人和彈頭更是公開槓上，連帶林俊傑、周杰倫也都多多少少捲入這場風波，劇情走向堪比八點檔。對此李靚蕾表示：「其實要不是我有三個孩子，面對這樣令人無助又心碎的事情，真的很難活著走到今天。」
「私下我嘗試了所有能想到的辦法，即使到了今天無論公開或私下，我都還是沒有得到一句真誠的道歉，所有問題很遺憾的還是依然被歸咎於我的問題，但沒關係因為也許真的需要時間的沈澱。」透露出王力宏除了日前的聲明稿外，並沒有私下向李靚蕾道歉。
李靚蕾強調：「我對他沒有絲毫的怨恨，只有祝福。我做的一切都是為了讓我們的孩子能有身心健康的父親和健全的成長環境。所以請不要再拿孩子來對我情緒勒索和道德綁架了。孩子需要的不是完美的父母,孩子需要的是誠實可信賴且遇到問題能夠勇敢面對且改正的父母。」
今日天氣／水氣又變多！北台灣降雨明顯增加
中央氣象局今（24）日表示，今天水氣稍微增多，除了容易下雨的基隆北海岸以外，北部以及東半部的降雨機率會比昨天還要高，另外，中部地區及南部山區也還是有些零星降雨，其他地區雲量則是偏多；溫度方面，今天溫度和昨天類似，各地清晨低溫約17至20度，白天北台灣高溫在21度上下，其他地方則約25至29度，深夜越晚，冷空氣會逐漸下來，晚歸民眾要稍微留意，帶件保暖衣物。
第3劑開打！8類人接種「基礎加強劑」 間隔25天就可施打
今（24）日第3劑疫苗開打！流行疫情指揮中心（23）日再做出說明，針對免疫不全人等8大類民眾，接種第3劑與一般民眾不同，是屬於施打「基礎加強劑」，且間隔25天就能接種，接種劑量也不同，是打全劑量的新冠疫苗。馬偕兒童醫院醫務部專員邱南昌向民眾說明，何為疫苗基礎加強劑；邱南昌說，12歲以上的國人，經醫師評估後，是屬於病情穩定的免疫不全，或免疫低下患者，建議接種基礎加強劑。
邱南昌指出，符合資格的民眾有8大類，包含目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者；器官移植患者/幹細胞移植患者；中度/嚴重先天性免疫不全患者；血液透析患者；HIV陽性患者；目前正使用高度免疫抑制藥物者；過去6個月內接受化療、放療者；以及經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者。
邱南昌說，建議基礎加強劑只要與第二劑間隔28日，容許4天寬限期，間隔25、26、27、28天視為有效劑次，可接種全劑量的莫德納、BNT或高端疫苗。另外，邱南昌也說，對於施打追加劑的民眾而言，第3劑是提升保護力，所以不需要打到全劑量，打半劑就能提供保護力，且副作用小。
喊話彈頭沒資格批評黑人 李妍瑾：你有沒有強壓過我？
王力宏和李靚蕾離婚撕破臉，不段牽扯出案外案，先是彈頭不滿「天王好友專業戶」黑人沒有第一時間出來力挺王力宏，導致2人透過臉書隔空交火外，連女星李妍瑾都跳出來嗆聲彈頭：「你有資格批評黑人哥嗎？我真懶的說演藝圈男性的渣。」隨後又補充：「你真的一點都沒變耶，板上酸我立馬打給我股東說要跟我談要私了！」語出驚人。
李妍瑾表示自己跟黑人不熟，「但每次見到他都很客氣，比起你對女性的說話方式差遠了，你曾對我說過什麼，我沒有截圖，但聽到的人是挺多的。」還直接標籤彈頭臉書，對此彈頭也在發文下面留言：「哈哈哈，對不起，我當時妹太多了，來不及吃，不要弄了，我深深的道歉，你的黑人哥。」李妍瑾則回嗆：「我也說我跟黑人哥不熟，你自己做過什麼當時怎麼利用媒體損我的你自己心知肚明。」
彈頭則是意有所指在私人臉書上說：「再講最後一次不要嗆我喔，我不是圈內人我現在務農...種水果..再來一次，你盡力試試.....對不起....我已把善良給妳....妳不知道為什麼要來嗆我，但不要過頭了。」李妍瑾見狀後再度發文：「你真的一點都沒變耶，板上酸我立馬打給我股東說要跟我談要私了！你說高攀不上我，你有沒有強壓過我？出來發誓啊，還是你忘了？要我幫你回憶嗎？」雙方一來一往讓網友看傻眼。
高嘉瑜家暴案 新北檢首度提訊林秉樞
民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴案，新北地檢署（23）日又有新進度，檢方首度提訊羈押禁見中的林秉樞。另外，檢方前天曾第二度傳喚高嘉瑜到案，與高嘉瑜確定提告內容，目前確定林秉樞將面對8項罪名的指控。
高嘉瑜家暴案11月30日經媒體披露後，檢警當晚就曾請高嘉瑜到案，同時在深夜持搜索票拘提林秉樞到案，並查扣相關證物。檢警本週第二度傳喚高嘉瑜到案，確認11月11日至11月13日，林秉樞曾將高嘉瑜拘禁在飯店，控制其行動，不僅施暴，還拍下19秒逼供片並寫下脅迫書，涉犯傷害、私行拘禁、強制罪外，還包括意圖散布而持有猥褻影像、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用罪。
另外，林男在母親靈堂前逼高嘉瑜下跪磕頭道歉，以及林秉樞的賴姓女友人在政論節目中「斗內」威脅高嘉瑜，也涉犯強制、恐嚇罪。媒體12月8日則報導，林秉樞被羈押在台北看守所後，有目擊者爆料，7日他在律見室聽到其他人討論他，當場大吼「林秉樞就是我本人」、「你知道高嘉瑜拿了我400萬，還有一個勞力士，我還介紹人脈給她」，情緒非常激動，律師趕快站起來擁抱安撫。針對此部分，高陣營確定加告誹謗。
Pan Piano頻道恐消失！驚爆「不能上傳新片」 理由曝光
台灣高人氣女YouTuber「Pan Piano」因身材姣好、琴技高超而受到矚目，至今為止已吸引超過290萬人訂閱頻道。但（23）日Pan Piano發布聲明，表示目前頻道已連續多次收到版權侵害警告，將不能再上傳新片，且頻道恐於數日後遭到停用。
Pan Piano今日於臉書上發布聲明，表示Pan Piano頻道於12月15日收到YouTube的版權侵害警告，申訴人是一間越南的J字母開頭公司，相關影片也因此被下架，而Pan Piano頻道表示，頻道第一時間聯繫對方，卻被要求向他們支付權利金，否則將會收到更多版權警告。
Pan Piano頻道指出「經過進一步的聯繫與調查後，本頻道判斷J公司為詐騙單位」，理由包括申訴人與音樂的原版權方不符合、申訴主張的版權內容名稱，與J公司所主張的本頻道侵權影片中的曲目原始名稱並不符合，以及相關來信的信件內容說詞可疑等，於是向YouTube提交回復通知以駁回侵權警告。
但在審核期間，頻道又有多支影片連續收到YouTube版權警告，Pan Piano強調因已收到三個版權警告，未來將不能再上傳新的影片，且頻道可能會在數日後遭到停用，無奈向粉絲致歉「對於目前的狀況，感到非常抱歉。小P正在盡最大努力處理，後續有新的資訊會立即通知大家！！」（編輯：張嘉哲）