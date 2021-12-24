星夢郵輪探索夢號年底重啟環島行程！打過疫苗才能登船
新冠肺炎疫情重創全球，徹底改變了全球的經濟發展及日常生活，其中為了防堵病毒擴散，旅遊業更是大大受限，先前為了防堵群聚感染，導致郵輪業只能停駛、停業，隨著台灣疫情趨緩，台灣星夢郵輪宣布，「探索夢號」將從今年最後一天（12/31)起，正式結束自今年5月起的預防性停航，並且重新恢復台灣基隆母港航線的營運，分別展開兩晚及三晚的郵輪環島遊，經海路暢遊花蓮、安平及高雄三大熱門景點。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-24 10:44:46
雲頂郵輪集團總裁朱福明表示：「很高興宣布星夢郵輪預計將於12月31日重啟台灣的郵輪母港航線，為本地居民帶來期待已久的郵輪環島遊假期，得以再度享受登船出遊的樂趣。」星夢郵輪自5月預防性停航以來，一直積極籌備在最安全的情況下重新啟動郵輪旅遊。
為了確保旅客能更安心無憂的安全郵輪假期，在重啟台灣母港航線之前，星夢郵輪按照主管機關最新頒布的標準，除了部分年齡人士之外，所有旅客必須於行前至少14天，完成新冠疫苗接種；所有年齡的旅客亦必須於登船前出示行前48小時新冠病毒核酸檢測(PCR) 的陰性結果。
除此之外，包括於所有房間、公共區域和休閒娛樂設施，業者將會進行徹底和高頻率的消毒及清潔、餐飲安全機制；而「探索夢號」所有船員也都已經完成新冠疫苗接種。