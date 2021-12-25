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年末派對馬拉松　跑趴不想掉妝？美容顧問三大撇步學起來

▲12月年末，派對不斷，美容顧問教戰跑趴不掉妝三秘訣。（圖／Shutterstock）
▲12月年末，派對不斷，美容顧問教戰跑趴不掉妝三秘訣。（圖／Shutterstock）

記者劉雅文／台北報導

2021-12-25 13:02:00

十二月是歡聚的月份，隨著年末的到來各式聖誕派對、跨年晚會等，愛美的水水們不只派對前要煩惱該如何妝扮，才能吸引眾人的目光成為最閃亮的角色，還要要顧及跑趴間的持妝度，甚至是長時間帶妝，回家後的洗卸保養，每個細節都不該鬆懈。屈臣氏美容顧問分享征戰派對的「前中後」三大閃亮要領，讓民眾不只輕鬆成為派對上最閃亮的焦點，在返家放鬆後也能讓素顏裸肌在冬日的夜晚熠熠生輝。

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派對前：繽紛彩妝吸引眾人眼球
寒冷的冬天，人人都裹著厚重的大衣，屈臣氏美容顧問分享，今年末到明年、彩色眼妝將持續是大勢，加上大眾對於冬衣的選擇，往往傾向大地色或黑灰色系，容易顯得氣色黯淡，此時若能使用較為鮮豔濃烈的顏色、帶有亮片或光澤的彩妝，便能讓人一掃沉悶的氛圍，成為人群中閃亮的焦點，除此之外，也可以在指尖上做點小巧思，選擇帶有碎鑽或金屬裝飾的美甲貼片裝飾，這樣在舉手投足間都閃耀著不容忽視的光芒。

派對中：持妝力十足閃耀一整夜
無論是下班後的相約小酌，還是徹夜的派對狂歡，持妝度往往是維持閃亮的關鍵，如果在聚會中大脫妝想必會十分尷尬又掃興，屈臣氏美容顧問建議，若需長時間帶妝，可採取「三明治定妝法」：首先在全臉噴上定妝噴霧，重點遮瑕後輕拍上粉底，再仔細噴上第二層定妝噴霧，即可有效地延長持妝度，擺脫浮粉脫妝的顧慮，而眼部則可以選擇防水的睫毛膏與眼線筆，避免暈染成熊貓眼的窘境。

派對後：確實洗卸護理再戰下一趴
長時間的帶妝後，洗卸護理更是重要，屈臣氏美容顧問提醒，若是沒有確實將彩妝卸除，容易導致皮膚老化、色素沉澱等問題，建議使用彩妝專用卸妝溫和地洗卸乾淨，並確實地做好保濕，修護卸完妝後較為脆弱缺水的肌膚，如果是特別容易乾燥的膚質，可以在睡前擦上晚霜，有助於提升隔日妝容的服貼與持妝。

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