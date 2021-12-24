擋《地制法》逕付二讀　國民黨團突襲佔領主席台

為推動大新竹合併升格，民進黨立法院黨團總召柯建銘日前提出《地方制度法》修正草案，立法院院會今（24）日將該案排入報告事項時，不過，國民黨團質疑民進黨團恐將該草案逕付二讀，上午10點18分左右衝上主席台，藍綠爆發推擠，立法院長游錫堃隨即宣布休息。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-24 10:46:01
民進黨團今天上午7點搶先遞案，盼將《地方制度法》修正草案排入院會報告事項。上午10點左右，院會處理報告事項時，在野黨團提出異議，後經表決，贊成57人、反對40人、棄權4人，報告事項仍照民進黨團提議通過。
隨後，院會處理討論事項時，國民黨團突然突襲佔領主席台，並舉起「圈地分封、狼狽為堅」、「蔡柯亂併、全台陪葬」、「英皇亂國、草菅民意」等手舉牌。上午10點19分，游錫堃宣布休息，離開議場。
國民黨立委江啟臣說，民進黨團協商都是假的，黨意霸凌民意，國民黨團可以接受付委，不可以接受逕付二讀。
國民黨團總召費鴻泰批，民進黨是民主殺手，《地制法》沒有考慮其他國土規劃，「柯建銘你出來面對，你為了林智堅破壞立法院程序」。
國民黨立委林為洲說，「今天是平安夜，你們讓台灣不平安，為了柯建銘、林智堅修法 可以兩任做完再做第三任，為了一個人的修法袂見笑」。