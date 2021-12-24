2022親征高雄創聲勢巔峰？朱立倫：空穴來風不必了
前高雄市長韓國瑜出新書，被視為回歸政壇，國民黨主席朱立倫今（24）說，前兩天他也跟韓國瑜見面，談了很多，韓對黨、對社會關切，他自己也澄清不是有任何宣示，既然韓都澄清了，他們就不必多說，但鼓勵韓國瑜多關心公益、台灣。
記者余祥／台北報導
2021-12-24 10:55:36｜2021-12-24 11:06:47
媒體報導，有朱陣營幕僚建議朱立倫2022親征高雄，如此不但能為公投止血，若能勝選，定能再創聲勢巔峰，成為國民黨重返執政的重要推手。
朱立倫則表示，這些空穴來風的傳言不必了，國民黨在高雄一定會派出最強的候選人，國民黨準備好了。
至於接下來的立委補選、罷免案是否有請韓國瑜幫忙，朱立倫說，韓很關心黨，韓有自己的行程，他們都尊重。
資深音樂人劉家昌批評新北市長侯友宜是漢奸，國民黨應開除侯友宜，朱立倫說，所有的建議他們都虛心接受，公投過程的挫折，他們深自反省，但國民黨沒有悲觀的權利，接下來的戰場都會全力以赴，跟民意站在一起。
今日立法院處理《地制法》，民進黨團又要逕付二讀，朱立倫說，國土重劃不能因人設事，為個人做這件事，2026科技之都才是正軌。