朱立倫不排除親征高雄？台灣基進提出質疑

四大公投之一四個不同意大獲全勝，主張個都同意的國民黨氣勢重挫，更憂心衝擊2022選情，如今黨內傳出黨主席朱立倫不排除親征高雄市長大選，對此台灣基進新聞部主任、三民區市議員參選人張博洋提出四點質疑，副主任陳子瑜則認為此舉不但會讓國民黨在2022年地方選舉繼續大敗，朱立倫自己的政治生命也會墜入深淵。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-24 11:14:41
針對現傳出朱立倫不排除親征高雄，張博洋提出四點質疑，第一、核四倫當上市長後會主張把核四蓋在高雄嗎？二、中國倫當上市長後，會有樣學樣在這邊推動高雄跟中國城市的統戰論壇嗎？三、美國倫對於趙少康說「高雄人逼全台吃萊豬」是否要幫高雄人討公道？ 身為親美政黨有沒有要幫美國平反萊豬之冤？四、正常倫號稱正常，卻反常的力挺顏家，是否可以告訴高雄人，本身對於黑金政治的立場與主張？
陳子瑜則認為，四大公投案後，戰鬥藍趙少康一席「高雄人逼全台吃萊豬」的言論，除了激怒高雄人之外，朱立倫作為黨主席，沒有任何制止或譴責趙少康的意思，形同不沾鍋的默認，也被視為趙少康同路人，且中二補選還在進行，此刻傳出朱立倫有意佈局高雄，顯然會引來「不務正業」的質疑，一旦補選國民黨失利，朱立倫就會罪加一等，還沒正式宣布參選高雄，就先蒙上一朵烏雲。