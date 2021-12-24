名家論壇》黃創夏／替郭台銘喊冤，真的可能缺電！

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正因為如此，當「政治」碰到「數字」，政客利用多數人民生活忙碌和無暇他顧的心理，喊出一些冠冕堂皇的口號，騙到了選票，對於那些頭腦「僵化」還在談「數字」之人，反而視為寇讎，認為他是掃興、多嘴、反而群起而攻之。
台灣在未來會不會缺電？
「政治」已經定調說「不會」，郭台銘不識相，竟然敢唱反調，於是被一陣口誅筆伐。
缺不缺電？根本和核四要不要重啟無關，因為核四真的讓人疑懼，也不可能解當務之急。
但是，負責任的政權不是只會在選舉上擊潰對方，更重要的是在治理上，有真正的承擔！
根據媒體整理出來自能源局和經濟部的「數字」，卻是明明白白地展示出「電力缺口74萬瓩」無可迴避，而且還不包含台積電和德國默克以及許許多多投資台灣所需要新增的穩定的、高品質的「基載」電力需求，台灣就是可能會缺電！
只有政客會以為謊言可以長生不老，人的壽命和機器的壽命都有年限！
根據官方的資料，2022年要除役的電廠將有大林5號機、大潭7號機；2023年是興達1號和2號機還有核二廠1號機；2024年將有協和3及4號機、通霄4及5號機、麥寮1及2號機，還有核三1號機；2025年則有興達3號機、麥寮3號機以及核二2號機；直到2026除役仍在進行，還有興達4號機！
接連不斷的電廠除役，將要告別的總電量將是「910萬瓩」！
而在這次公投中，政客們吵得很兇的「三接」，影響到的電量數字是「137萬瓩」，即將除役的缺口約是「三接」關聯電量的7倍！
當然就會那些搞政治的不願面對真實世界，以為他們的嘴可以扭轉一切，台灣體質優良的常務文官和事務官還有專業官僚體系，都知道「能量守恆」的定律，能量不可能憑空出現，也有準備遞補的新電廠和發電機組。
2022到2023，大潭8、9號機以及興達新1號機；2024新達新2號機以及大潭7號機；2025年興達新3號機以及台中新1號機、2026年台中新2號機，直到2027年協和新1號機。
預計補上之電力總量：「836萬瓩」，和要被除役的「910萬瓩」，就是少了「74萬瓩」，是「三接」影響電力的一半左右！
當然，政客懂得「安慰劑」的妙用，他們說會用「綠能」和「再生能源」補上來，所以經濟部和能源局的文官們也懂得「體察上意」，在圖表上列出總數量多出各個實體新電廠兩倍以上的「預計之綠能和再生能源」，圖表完美，長官自然可以拿去說嘴了。
至於所謂的綠能和再生能源目前的進度，目前根本遠遠落後？他們沒說！
至於所謂的綠能和再生能源在台灣能不能當成穩定的「基載電力」？他們沒說！
至於台灣工業用點已經需求高達總電量的「58%」，隨著半導體和台商回流還要擴大，還需要多少比現在更多的穩定基載電廠？他們沒說！
至於那些預計新增的電廠是否能夠準時完工而且上場？他們也沒說！
這樣的情況，務實的工程師都會擔心缺電真的可能會發生，但是政客不在乎，反正還是幾年後的事情，到時候再說，而郭台銘真討厭，口誅筆伐吧！
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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