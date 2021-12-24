上班族轉職趨於保守　年前轉職意願年降28%

疫情衝擊全球至今已兩年多，但是台灣的經濟反而逆勢成長，景氣似已好轉，是否帶動上班族提前啟動轉職計畫？根據人力銀行調查顯示，今年有6成1的上班族不排斥在農曆年前換工作，其中包括正在尋求轉職機會52.3%以及剛換新工作的9.0%，相較於去年的8成9，今年明顯下滑28%，整體而言，上班族對於轉職相對保守。
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-24 11:20:45
而針對近期想轉職的上班族，其換工作的主要原因包括追求更好的薪資(44.6%)、產業前景不佳(23.7%)、原職無法升遷(18.7%)、個人興趣(17.2%)及原職工作壓力大(15.1%)。「薪資待遇」仍是多數人最在意的因素，其次則是每年調薪、工作內容、辦公環境及通勤時間。
1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，隨著國內經濟活動持續回溫，根據主計總處公布11月失業率為3.66%，已經連續5個月下降，企業徵才意願升高，有愈來愈多的工作機會被釋出，近三個月之間，增加了近4萬個工作機會，可以知道企業商家對於明年就業市場趨於「看多」，加上五倍券刺激內需，消費動能可望延續到明年第一季，帶動人力需求上揚。
觀察今年營運表現亮眼的產業，多半集中在科技業、營建不動產等少數特定行業，且Omicron變種病毒的後續影響未知，即使國內經濟活動回溫，上班族普遍仍抱持「先求有再求好」的觀望心態，不敢貿然轉換職場，因而目前並未出現農曆年前大動作的卡位現象。
何啟聖補充，有轉職念頭的人，除了薪資待遇是壓垮上班族的最後一根稻草，產業前景、無法升職以及工作壓力，也都是造成人員流動的關鍵。值得觀察的是，在個人因素方面，大多數上班族偏愛固定周休二日，其次離家近、免加班也都是求職加分選項。