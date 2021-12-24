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NBA／Walker狂砍44分繳出本季代表作　尼克仍輸殘陣巫師

▲尼克控衛Kemba Walker。（圖／美聯社／達志影像）
▲尼克控衛Kemba Walker。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-12-24 11:25:42

紐約尼克隊今日在主場迎戰華盛頓巫師，本場比賽明星控衛Kemba Walker先發出賽，砍下全場最高44分，只可惜球隊最終仍以117:124輸球，但這樣的表現或許能讓教練團對他的看法改觀。

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Walker今年季後被塞爾提克交易後，不惜放棄部份薪資也要買斷加盟尼克，但開季至今他陷入低潮，加上身高不夠、防守端呈副作用，因此被主帥Tom Thibodeau給完全棄用。

在掉出輪換之後，Walker一度被傳出有可能遭到交易，不過近期他把握重回先發的機會，在進攻端找回狀態。此役面對巫師，他上場42分鐘，27投14中得到了44分，還有9籃板和8助攻，數據很亮眼。

不過其實他在場上時，尼克防守端的問題仍然存在，本場比讓主將Bradley Beal缺陣的巫師7人得分上雙、轟下124分，成為輸球的主因。而和他對位的S.Dinwiddie則是繳出21分12助攻7籃板的數據。

Walker今天投進7顆三分球，三節斬獲41分，說明得分爆發力仍在，但他還是要證明自己能融入團隊，特別是在防守端下更多功夫，尼克才能走得更遠。

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