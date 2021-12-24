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徐若瑄捲王力宏桃色風波　20年女鐵粉心碎「崩潰好幾天」

▲徐若瑄捲王力宏桃色風波，20年女鐵粉奎丁瞬間心碎。（圖／Up直播提供）
▲徐若瑄捲王力宏桃色風波，20年女鐵粉奎丁瞬間心碎。（圖／Up直播提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-12-24 13:15:58

Youtuber奎丁日前出席網紅盛事「走鐘獎」時，疑似踩到裙襬重摔在紅毯上吸引不少民眾關注，「假摔」爭議掀起外界熱議，而這次她終於露面於直播平台，率真、直來直往的奎丁也大開話題尺度，談及王力宏、李靚蕾離婚，她坦言當下非常錯愕，而崇拜20多年的偶像徐若瑄，竟也扯進此風波，讓她瞬間心碎。

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▲奎丁大開話題尺度。（圖／Up直播提供）
▲奎丁大開話題尺度。（圖／Up直播提供）
被問到王力宏離婚事件，奎丁直言：「顛覆了我三觀，我有嚇到！他怎麼可以在婚姻這段期間做那麼多事，跟不同的人發生關係，但不是已經有婚姻了嗎！結婚就是有一定的責任跟愛，都已經有小孩了，為什麼還要做這種傷害珍惜的人的事情，原來都是包裝出來的！」

奎丁更以「心碎」形容自己心情，原來她一直都是徐若瑄的鐵粉，至今喜歡長達20多年了，她失落地說：「雖然都還沒有明確的證據，但這事件我比較意外的是我喜歡這麼久的偶像徐若瑄也被捲進風波，我崩潰好幾天，我喜歡她20幾年了，崇拜的對象忽然跟想像樣子不一樣，會心碎，那種感覺很奇怪，超難過，我不能接受。」自爆還曾想跟徐若瑄結婚：「幫她做牛做馬我也甘願！」

由於提到想娶徐若瑄，工作人員反應：「這是大家都還不知道的資訊吧？講出來沒關係嗎？」對此，奎丁選擇大方公開性向：「我已經很明確表示我出櫃了吧？我男生女生都喜歡喔！我是雙性戀，都可以接受！」至於理想條件，她透露：「孝順、對愛情專一 ，最重要是要2個人可以溝通協調，可以當情人也可以當朋友，磨合夠久就可以當家人！經濟能力至少要養得起自己。」

▲奎丁透露自己是雙性戀。（圖／Up直播提供）
▲奎丁透露自己是雙性戀。（圖／Up直播提供）
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