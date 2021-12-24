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新住民聖誕節好去處！盤點三個趣味活動

▲「2022台灣燈會會前會在高雄-聖誕主燈」自12月23起至111年1月2日（12/30、31視高流跨年演出調整），每日18:30開始至22:00，每半點、整點都將展演一場。 （圖／高雄市政府提供）
▲「2022台灣燈會會前會在高雄-聖誕主燈」自12月23起至111年1月2日（12/30、31視高流跨年演出調整），每日18:30開始至22:00，每半點、整點都將展演一場。 （圖／高雄市政府提供）

記者賴正琳/綜合報導

2021-12-24 11:34:50｜2021-12-24 11:38:35

《四方報》報導，聖誕節活動在今（24）日盛大展開，台灣的北部、中部和南部都有慶祝活動。初來乍到的新住民朋友，若不清楚有哪些地方可以去，可以參考以下三個地方，一起共襄盛舉。 

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▲聖誕節是一個在冬季會讓人感覺到溫暖和期待的節日， 希望來逛華山的朋友，都能有溫馨又快樂的聖誕週末。 （圖／華山1914文化創意產業園區）
▲聖誕節是一個在冬季會讓人感覺到溫暖和期待的節日， 希望來逛華山的朋友，都能有溫馨又快樂的聖誕週末。 （圖／華山1914文化創意產業園區）

台北華山聖誕市集　熱鬧逛街 

位於華山1914文化創意產業園區將帶來好吃又好玩的聖誕市集，歡迎新住民朋友前往。華山1914文化創意產業園區前身為「台北酒廠」，為中華民國台北市市定古蹟。在1999年後，成為提供給藝文界、非營利組織及個人使用的藝術展覽、音樂表演等文化活動場地。聖誕節是一個在冬季會讓人感覺到溫暖和期待的節日， 希望來逛華山的朋友，都能有溫馨又快樂的聖誕週末。 

▲台中國家歌劇院是台中美麗的地標之一，在6樓有座空中花園，展開聖誕節限定活動「尋找聖誕老人」，其中有倒頭栽的聖誕老人。（圖／台中國家歌劇院）
▲台中國家歌劇院是台中美麗的地標之一，在6樓有座空中花園，展開聖誕節限定活動「尋找聖誕老人」，其中有倒頭栽的聖誕老人。（圖／台中國家歌劇院）
聖誕節限定光雕展！就在台中歌劇院 

台中國家歌劇院是台中美麗的地標之一，在6樓有座空中花園，展開聖誕節限定活動「尋找聖誕老人」，其中有倒頭栽的聖誕老人。另外，劇院內的燈光秀《光的四重奏》，將大劇院前廳19米高曲牆打造成西班牙聖家堂。 

由兩度獲得「世界劇場設計展」獎項的視覺藝術家王奕盛擔任視覺總監，在這個冬天打造最「療癒人心」的耶誕奇幻世界。即日起至2022年1月9日於歌劇院二樓大劇院前廳播放。 

全台最大聖誕主燈！漫步於愛河畔  

高雄市文化局長王文翠表示，這次聖誕主燈特別邀請重量級藝人演唱會指定燈光設計—鹿米工作室，並結合本次建置愛河智慧燈光的賴雨農設計師及獲得第32屆金曲獎多項大獎的張德銘先生創作音樂，絢麗燈光結合聖誕元素，節目絕對精采，活動將讓大家置身於視覺與聽覺饗宴，翻轉過去對於聖誕節的想像。 

文化局指出，「2022台灣燈會會前會在高雄-聖誕主燈」自12月23起至111年1月2日（12/30、31視高流跨年演出調整），每日18:30開始至22:00，每半點、整點都將展演一場。 作為最佳觀賞點的高流場域及海豚步道，今（24）日起配合聖誕主燈展演及燈會期間推出快閃限定店，精選高雄美食、特色餐酒館進駐，歡迎民眾們前往。 


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