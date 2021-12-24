執政七週年最大政績？柯文哲：綠色人行道比大建設更重要
台北市長柯文哲今（24）日上午在萬華區西門町紅樓舉辦執政7週年記者會，除了邀請市民代表分享心路歷程外，柯文哲也透過簡報逐一細數自己7年來的各項政績。而在會後接受媒體訪問時，柯文哲被問到7年來自己認為的最大政績？柯文哲則表示比起大家看到的大建設，他認為巷子裡畫綠色人行道才是真正影響市民們的生活，也讓民眾們更加安全。
記者丁上程／台北報導
2021-12-24 11:39:06｜2021-12-24 11:42:36
針對7年來自己認為最大的政績，柯文哲表示，政治要落實在人民生活的每一天，「大家看的都是大建設，其實巷子畫綠色人行通道，才是真正影響台北市民的生活。」柯文哲說，人行道也保障了民眾行走的空間，也讓整個交通路網系統可以比較安全。
而過去柯文哲不只一次表示自己「正在為2024總統大選做努力」，而執政即將邁入最後階段，是否會盡力爭取民眾支持？對此柯文哲則表示「To see is to believe，不用什麼去說服民眾。」柯文哲強調，自己市長8年任期結束後，一定有成績可以交出來說服民眾，「這我不擔心，因為我們做太多了，到時候一定可以拿出來給大家看。」