反聖嬰現象持續　氣象局公布未來一季展望

中央氣象局今（24）日公布氣象回顧與年度氣象展望，氣象預報中心主任呂國臣表示，明（2022）年第一季以受東北季風影響的天氣型態為主，氣溫正常，雨量正常至偏少。
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-24 11:52:37
氣象局回顧2021年，全台年均溫約為攝氏24.29度，是歷史紀錄中平均氣溫第7高，其中北部氣溫明顯偏暖，台北站年均溫約為24.16度，為設站以來第2高溫。雨量方面，5月前偏乾顯著，6月後恢復正常範圍，而年總雨量呈現中、南部地區為正常至多雨，北部及東部地區為少雨。
展望未來一季，目前中、東太平洋的海溫偏冷，反聖嬰現象持續發展，此反聖嬰強度雖可能偏弱，但仍有使東北季風增強的機會，氣象局檢視該局及各國數值模式的預報，研判明年1至3月各地平均氣溫以正常的機率較大，雨量則以正常至偏少為主。
氣象局提醒，時序已進入冬季，須適時做好禦寒措施，在冷氣團或寒流影響期間，使用瓦斯熱水器具時，應注意室內通風，避免一氧化碳中毒。另在梅雨期來臨前，中、南部地區仍處枯水期，氣象局呼籲愛惜水資源，注意節約用水。
而冬季大氣穩定，且常有境外污染物移入或境內污染物不易擴散，易造成空氣品質不佳，細懸浮微粒濃度偏高，敏感族群外出須注意採取防護作為，氣象局也表示，將持續彙整分析最新氣象資料，請各界持續注意相關訊息。