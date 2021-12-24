李田田被送精神病院　官方：已成立工作組調查

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綜合中國媒體報導，湘西自治州政府新聞辦今天發布通報說，微博帳號「湘西教師李田田」17日發文援震旦職業學院教師「宋某某（宋庚一）的不當言論」，被網友舉報。經核實，微博帳號註冊人為永順縣某九年制學校教師李某某（李田田）。
通報宣稱，永順縣「相關部門」工作人員18日下午到李田田家中向其本人及親屬了解情況。當時，李田田「突然情緒失控，並意圖採取過激行為」，被在場人員「及時制止」。
通報又說，據其親屬反映，李田田2013年就讀大學期間，經診斷患憂鬱症，今年4月病情加重，曾前往位在永順縣城的湘西州精神病醫院（湘西州第二人民醫院）檢查。根據診斷結果，李田田「一直請假休養治療」。
這項通報聲稱，李田田在母親和任職永順縣教體局的肖姓姑父等人「勸說陪同」下，到湘西州精神病醫院檢查，診斷結果為「心境障礙（雙相），建議住院」。當天下午，經母親、姑父和醫生「反覆勸說」，李田田「同意入院治療，但情緒一度出現反覆」。經醫生治療和親屬「安撫疏導」，病情趨於穩定。
通報提到，根據「本人意願」，李田田22日中午被轉入永順縣人民醫院進一步治療。
通報說，考慮到李田田患病、懷孕等因素，目前正按「照其親屬意願繼續住院治療」。對其發表「不當言論」的行為，待出院後再「依法依規進行教育勸導」。
處於懷孕狀態的李田田，先前公開聲援在課堂上指南京大屠殺30萬人死亡「缺乏數據支持」、被學生舉報後遭開除的上海震旦學院教師宋庚一。隨後，李田田19日向外界求救，指自己被強行關進當地精神病院，引起外界關切及聲援。
但李田田的母親及姐姐事後聲稱，是因為李田田「情緒反覆」，出於關心才將她送醫治療，外界指稱的強制送院「是一個誤會」。但這些說詞並未被外界廣泛接受，質疑仍多。（編輯：繆宗翰）1101224