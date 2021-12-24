平安夜Omicron危機！多國耶誕、新年慶祝活動皆泡湯

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為了遏止Omicron繼續傳播，比利時已決定自12月26日起緊縮防疫措施，禁止室內群聚活動，室內耶誕市集、電影院、劇院和音樂廳等必須關閉。德國巴伐利亞邦（Bavaria）和薩克森邦（Saxony）也決定不辦聖誕市集，損失慘重，而北萊茵威斯伐倫地區（Nordrhein-Westfalen）雖然暫時維持開放，但也祭出嚴格的防疫措施，要求遊客必須出示疫苗接種或確診康復證明才能進入。
其他國家如希臘亦禁止公開慶祝耶誕，甚至打算推口罩強制令，規定民眾不論在室內或室外，都必須佩戴。印度首都新德里也不准民眾舉辦相關慶祝活動。
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）20日便公開表示，疫情當頭，建議民眾取消耶誕和新年慶祝活動，因為：「取消一個活動，總比沒了一條命更好。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。