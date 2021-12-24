COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

平安夜Omicron危機！多國耶誕、新年慶祝活動皆泡湯

▲原本熱鬧溫馨的耶誕節，因Omicron變種威脅，再度蒙上陰影。圖為近日西班牙巴塞隆納，一處布滿耶誕裝飾的街道。（圖／美聯社／達志影像）
▲原本熱鬧溫馨的耶誕節，因Omicron變種威脅，再度蒙上陰影。圖為近日西班牙巴塞隆納，一處布滿耶誕裝飾的街道。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-12-24 12:12:05

12月24日是平安夜，但受到新冠變種病毒Omicron在全球持續傳播的影響，許多國家陸續取消耶誕節和跨年慶祝活動，部分地區甚至明令禁止公開慶祝，以防止傳染。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，隨著各國疫苗覆蓋率持續上升，新冠疫情一度看似穩定了下來，但Omicron的出現，導致各地民眾被迫繼續過一個在疫情陰霾壟罩下的耶誕和新年。

為了遏止Omicron繼續傳播，比利時已決定自12月26日起緊縮防疫措施，禁止室內群聚活動，室內耶誕市集、電影院、劇院和音樂廳等必須關閉。德國巴伐利亞邦（Bavaria）和薩克森邦（Saxony）也決定不辦聖誕市集，損失慘重，而北萊茵威斯伐倫地區（Nordrhein-Westfalen）雖然暫時維持開放，但也祭出嚴格的防疫措施，要求遊客必須出示疫苗接種或確診康復證明才能進入。

其他國家如希臘亦禁止公開慶祝耶誕，甚至打算推口罩強制令，規定民眾不論在室內或室外，都必須佩戴。印度首都新德里也不准民眾舉辦相關慶祝活動。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）20日便公開表示，疫情當頭，建議民眾取消耶誕和新年慶祝活動，因為：「取消一個活動，總比沒了一條命更好。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

繼續作答
即時
推薦閱讀